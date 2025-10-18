المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
ميكال

ميكال

مارتينيلي يفتح باب الرحيل عن آرسنال

محمد همام

كتب - محمد همام

04:46 م 11/10/2025
مارتينيلي

مارتينيلي لاعب آرسنال

فتح الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، لاعب فريق آرسنال، باب الرحيل عن صفوف "الجانرز" في الفترة المقبلة، حيث أبدى رغبته في العودة إلى بلاده يومًا ما خلال مسيرته الاحترافية.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم السبت، أن مارتينيلي فتح الباب أمام احتمالية رحيله عن آرسنال في المستقبل.

وأشار الجناح البرازيلي، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى أنه يحلم بالعودة إلى البرازيل يومًا ما.

ويمتلك مارتينيلي عقدًا مع آرسنال حتى صيف 2027 مع احتمالية التمديد لموسم آخر.

وكان مارتينيلي قد ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانتقال لصفوف النصر، إلا أن المفاوضات لم تنتهِ بصورة إيجابية كما كان يرغب "العالمي".

وشارك مارتينيلي في الموسم الحالي 2025-2026 في تسع مباريات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفًا.

الدوري الإنجليزي آرسنال مارتينيلي

