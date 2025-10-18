مارتينيلي يفتح باب الرحيل عن آرسنال

فتح الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، لاعب فريق آرسنال، باب الرحيل عن صفوف "الجانرز" في الفترة المقبلة، حيث أبدى رغبته في العودة إلى بلاده يومًا ما خلال مسيرته الاحترافية.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم السبت، أن مارتينيلي فتح الباب أمام احتمالية رحيله عن آرسنال في المستقبل.

وأشار الجناح البرازيلي، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى أنه يحلم بالعودة إلى البرازيل يومًا ما.

ويمتلك مارتينيلي عقدًا مع آرسنال حتى صيف 2027 مع احتمالية التمديد لموسم آخر.

وكان مارتينيلي قد ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانتقال لصفوف النصر، إلا أن المفاوضات لم تنتهِ بصورة إيجابية كما كان يرغب "العالمي".

وشارك مارتينيلي في الموسم الحالي 2025-2026 في تسع مباريات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفًا.