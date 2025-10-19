المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
ميكال

ميكال

هل يشارك كوناتي في موقعة مانشستر يونايتد؟

محمد همام

كتب - محمد همام

05:24 م 11/10/2025
إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول

كوناتي مدافع فريق ليفربول

عاد المدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب فريق ليفربول، إلى ناديه الإنجليزي بعد استبعاده من قائمة المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة.

وظل كوناتي - 26 عامًا - على مقاعد بدلاء منتخب فرنسا في لقاء أذربيجان والتي انتهت بفوز الديوك بنتيجة 3-0 في كأس العالم 2026.

وتحدث جيمس بيرس الصحفي المتخصص في أخبار ليفربول، عن إصابة كوناتي قبل لقاء مانشستر يونايتد والمقرر لها في "آنفيلد" مساء الأحد المقبل.

وقال الصحفي بجيدة "ذا أتلتيك" العالمية، إن إصابة كوناتي طفيفة، وعودته إلى ليفربول من أجل تقييم حالته والحصول على العلاج اللازم، حيث يأمل النادي أن يكون جاهزًا لمباراة مانشستر يونايتد.

وشعر كوناتي بآلام في عضلة الغخذ اليمنى خلال لقاء تشيلسي بالجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي ليقرر آرني سلوت إخراج الدولي الفرنسي من المباراة.

وشارك كوناتي مع ليفربول في 10 مباريات خلال الموسم الجاري بمختلف المسابقات سواء محلية أو قارية.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول كوناتي

أخبار الميركاتو

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
تشيلسي

40,000,000

