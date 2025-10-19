هل يشارك كوناتي في موقعة مانشستر يونايتد؟

عاد المدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب فريق ليفربول، إلى ناديه الإنجليزي بعد استبعاده من قائمة المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة.

وظل كوناتي - 26 عامًا - على مقاعد بدلاء منتخب فرنسا في لقاء أذربيجان والتي انتهت بفوز الديوك بنتيجة 3-0 في كأس العالم 2026.

وتحدث جيمس بيرس الصحفي المتخصص في أخبار ليفربول، عن إصابة كوناتي قبل لقاء مانشستر يونايتد والمقرر لها في "آنفيلد" مساء الأحد المقبل.

وقال الصحفي بجيدة "ذا أتلتيك" العالمية، إن إصابة كوناتي طفيفة، وعودته إلى ليفربول من أجل تقييم حالته والحصول على العلاج اللازم، حيث يأمل النادي أن يكون جاهزًا لمباراة مانشستر يونايتد.

وشعر كوناتي بآلام في عضلة الغخذ اليمنى خلال لقاء تشيلسي بالجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي ليقرر آرني سلوت إخراج الدولي الفرنسي من المباراة.

وشارك كوناتي مع ليفربول في 10 مباريات خلال الموسم الجاري بمختلف المسابقات سواء محلية أو قارية.