الصيف الحاسم لمستقبله.. هل يختار فوفانا الانضمام إلى ليفربول أم تشيلسي؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:37 م 11/10/2025
ماليك فوفانا

الجناح الشاب مالك فوفانا

دخل ناديا ليفربول وتشيلسي في دائرة المهتمين بالتعاقد مع الجناح الشاب مالك فوفانا، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، وفقًا لتقرير نشره موقع Daily Briefing.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، في ظل تألقه اللافت مؤخرًا، ما دفع ممثليه للتحرك من أجل تأمين انتقال كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فوفانا على رادار كبار أوروبا.. أي طريق يختاره؟

وأكد وكيل فوفانا في تصريحات صحفية سابقة رغبته الواضحة في انتقال موكله إلى نادٍ بحجم ليفربول، في إشارة إلى تطلعات اللاعب لمغادرة ليون في أقرب فرصة ممكنة.

ويبدو أن النادي الفرنسي بات مستعدًا لفكرة رحيله، رغم تمسكه بالحصول على مقابل مادي مناسب نظير الاستغناء عن أحد أبرز نجومه الصاعدين.

في المقابل، يواصل تشيلسي مراقبة فوفانا ضمن قائمة من الأسماء المرشحة لدعم خط الوسط الهجومي، رغم أنه ليس الخيار الأول حاليًا بالنسبة لإدارة "البلوز".

ويفاضل النادي اللندني بين عدة لاعبين في نفس المركز مع دخول سوق الانتقالات الصيفي.

أما ليفربول، فيبحث بدوره عن تدعيم هجومه بعد أن أنفق مبالغ كبيرة في هذا المركز الصيف الماضي، إلا أن فشل التعاقد مع أسماء مثل مايكل أوليس أو أنطوان سيمينيو – المرتبطين بالفريق بحسب ديلي ميل – قد يدفعه لتكثيف المفاوضات من أجل ضم فوفانا.

وتعد موهبة فوفانا محل متابعة من عدة أندية أوروبية كبرى، في وقت يرجح فيه أن يكون هذا الصيف نقطة تحول في مسيرته، خصوصًا مع رغبة اللاعب الواضحة في اتخاذ خطوة كبرى نحو أحد أندية القمة.

الجدير بالذكر أن ستامفورد بريدج قد يمثل وجهة جذابة بالنظر إلى سياسة تشيلسي في ضم وتطوير المواهب الشابة، إلا أن مشروع ليفربول الجديد تحت قيادة المدرب آرني سلوت قد يمنح فوفانا فرصة أكبر للتطور والمشاركة على أعلى مستوى.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز اضغط هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول تشيلسي أولمبيك ليون مالك فوفانا

