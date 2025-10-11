المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
ميكال

ميكال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هل حان وقت الرحيل؟.. جوارديولا بين الاستمرار والوداع المثالي لمانشستر سيتي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:38 م 11/10/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا

يبدو أن موسم 2025/2026 قد يكون الأخير للمدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، وسط تكهنات واسعة حول مستقبله بعد سلسلة من النجاحات غير المسبوقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوارديولا وتجربة قياسية في الدوري الإنجليزي

وقع جوارديولا عقدًا جديدًا مع مانشستر سيتي العام الماضي يمتد حتى 2027، بعد أن تعهد بإعادة النادي إلى منافسة الألقاب بعد موسم مخيب.

ورغم خسارتهم في مباراتين من أصل سبع مباريات افتتاحية، يبدو الفريق الآن منافسًا قويًا في سباق ثلاثي محتمل على لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول وأرسنال.

وفي حال توج مانشستر سيتي باللقب هذا الموسم، سيكون هذا هو اللقب السابع في تسعة مواسم تحت قيادة جوارديولا، ليضع المدرب الإسباني فوق أساطير مثل السير أليكس فيرجسون وأرسين فينجر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف مانشستر سيتي من ضم أوليسي

دعوات للرحيل بعد سنوات من النجاحات

أثار زميله السابق كارليس بلانشارت، الذي عمل كمحلل أداء مع جوارديولا لمدة 18 عامًا في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، جدلًا حول مستقبل المدرب.

حيث دعا جوارديولا إلى البحث عن "مشروع جديد"، مؤكدًا أن المدرب الإسباني قضى فترة طويلة جدًا مع النادي الإنجليزي وحقق كل النجاحات الممكنة.

تردد جوارديولا حول مستقبله

رغم توقيعه على عقد جديد، لم يكن جوارديولا دائمًا متأكدًا من مستقبله في مانشستر سيتي.

وأوضحت تقارير صحفية من إسبانيا أن المدرب الإسباني كان يفكر في خيارات تدريب منتخبات مثل إنجلترا أو البرازيل قبل بداية الموسم.

بعد أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجاز لم يحدث سابقًا، فكر جوارديولا في إمكانية الرحيل بعد انتهاء عقده، لكن نتائج سيئة للفريق دفعته للبقاء ومواصلة المهمة.

ووكر يتحدث عن رحيله من مانشستر سيتي

تعهد بالبقاء رغم الصعوبات

بعد موسم مخيب دون أي ألقاب، وقع جوارديولا على تمديد عقده لمدة عامين، مؤكدًا التزامه بإعادة مانشستر سيتي إلى المسار الصحيح.

وقال بعد توقيع العقد الجديد في نوفمبر 2024: "كنت أعتقد أن هذا الموسم يجب أن يكون الأخير، لكن المشاكل الأخيرة جعلت الوقت غير مناسب للرحيل، لم أكن أريد أن أخذل النادي"

كما تعهد بالبقاء مع الفريق وسط التحقيقات المتعلقة باللعب المالي النظيف، مؤكدًا أنه لن يغادر حتى في حال تعرض النادي لعقوبات قد تؤدي لهبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا دوري أبطال أرووبا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الإمارات

الإمارات

- -
عمان

عمان

1

تشكيل منتخب الإمارات: حراسة المرمى: خالد عيسى. خط الدفاع: روبن فيليب – كوامي كويدو – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني. خط الوسط الدفاعي: عبد الله رمضان – ماجد حسن. خط الوسط الهجومي: يحيى الغساني – فابيو ليما – نيكولاس خيمينيز. خط الهجوم: كايو لوكاس.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg