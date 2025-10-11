يبدو أن موسم 2025/2026 قد يكون الأخير للمدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، وسط تكهنات واسعة حول مستقبله بعد سلسلة من النجاحات غير المسبوقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوارديولا وتجربة قياسية في الدوري الإنجليزي

وقع جوارديولا عقدًا جديدًا مع مانشستر سيتي العام الماضي يمتد حتى 2027، بعد أن تعهد بإعادة النادي إلى منافسة الألقاب بعد موسم مخيب.

ورغم خسارتهم في مباراتين من أصل سبع مباريات افتتاحية، يبدو الفريق الآن منافسًا قويًا في سباق ثلاثي محتمل على لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول وأرسنال.

وفي حال توج مانشستر سيتي باللقب هذا الموسم، سيكون هذا هو اللقب السابع في تسعة مواسم تحت قيادة جوارديولا، ليضع المدرب الإسباني فوق أساطير مثل السير أليكس فيرجسون وأرسين فينجر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف مانشستر سيتي من ضم أوليسي

دعوات للرحيل بعد سنوات من النجاحات

أثار زميله السابق كارليس بلانشارت، الذي عمل كمحلل أداء مع جوارديولا لمدة 18 عامًا في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، جدلًا حول مستقبل المدرب.

حيث دعا جوارديولا إلى البحث عن "مشروع جديد"، مؤكدًا أن المدرب الإسباني قضى فترة طويلة جدًا مع النادي الإنجليزي وحقق كل النجاحات الممكنة.

تردد جوارديولا حول مستقبله

رغم توقيعه على عقد جديد، لم يكن جوارديولا دائمًا متأكدًا من مستقبله في مانشستر سيتي.

وأوضحت تقارير صحفية من إسبانيا أن المدرب الإسباني كان يفكر في خيارات تدريب منتخبات مثل إنجلترا أو البرازيل قبل بداية الموسم.

بعد أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجاز لم يحدث سابقًا، فكر جوارديولا في إمكانية الرحيل بعد انتهاء عقده، لكن نتائج سيئة للفريق دفعته للبقاء ومواصلة المهمة.

ووكر يتحدث عن رحيله من مانشستر سيتي

تعهد بالبقاء رغم الصعوبات

بعد موسم مخيب دون أي ألقاب، وقع جوارديولا على تمديد عقده لمدة عامين، مؤكدًا التزامه بإعادة مانشستر سيتي إلى المسار الصحيح.

وقال بعد توقيع العقد الجديد في نوفمبر 2024: "كنت أعتقد أن هذا الموسم يجب أن يكون الأخير، لكن المشاكل الأخيرة جعلت الوقت غير مناسب للرحيل، لم أكن أريد أن أخذل النادي"

كما تعهد بالبقاء مع الفريق وسط التحقيقات المتعلقة باللعب المالي النظيف، مؤكدًا أنه لن يغادر حتى في حال تعرض النادي لعقوبات قد تؤدي لهبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.