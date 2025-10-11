المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
ميكال

ميكال

هدف مانشستر يونايتد يضغط للرحيل في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

07:00 م 11/10/2025
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد - صورة أرشيفية

يستعد الكاميروني الدولي كارلوس باليبا، لاعب وسط فريق برايتون، لتقديم طلب انتقال عن ناديه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يُعد صاحب الـ21 عامًا هدفًا رئيسيًا لنادي مانشستر يونايتد، الذي حاول التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة برايتون رفضت بيع اللاعب.

وبحسب موقع CaughtOffside العالمي، فإن باليبا يستعد لتقديم طلب انتقال في محاولة لإجبار مانشستر يونايتد على إعادة الدخول في الصفقة.

وكان مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع الدولي الكاميروني من أجل تعزيز مركز وسط الملعب، بناءً على طلب المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ويأتي هذا الطلب في ظل احتمالية رحيل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده، إلى جانب تراجع مستواه مقارنةً بالراتب الذي يحصل عليه، والمقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني.

وشارك باليبا في الموسم الحالي في تسع مباريات مع برايتون، بواقع سبع مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراتين في كأس الرابطة للأندية المحترفة.

وانتقل باليبا إلى برايتون في صيف 2023 قادمًا من نادي ليل الفرنسي في صفقة مالية قدرت بـ27 مليون يورو.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد برايتون كارلوس باليبا

أخبار الميركاتو

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
logo

تشيلسي

40,000,000

ما قبل المباراة
الإمارات

الإمارات

- -
عمان

عمان

1

تشكيل منتخب الإمارات: حراسة المرمى: خالد عيسى. خط الدفاع: روبن فيليب – كوامي كويدو – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني. خط الوسط الدفاعي: عبد الله رمضان – ماجد حسن. خط الوسط الهجومي: يحيى الغساني – فابيو ليما – نيكولاس خيمينيز. خط الهجوم: كايو لوكاس.

تفاصيل المباراة
