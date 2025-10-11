هدف مانشستر يونايتد يضغط للرحيل في يناير

يستعد الكاميروني الدولي كارلوس باليبا، لاعب وسط فريق برايتون، لتقديم طلب انتقال عن ناديه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يُعد صاحب الـ21 عامًا هدفًا رئيسيًا لنادي مانشستر يونايتد، الذي حاول التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة برايتون رفضت بيع اللاعب.

وبحسب موقع CaughtOffside العالمي، فإن باليبا يستعد لتقديم طلب انتقال في محاولة لإجبار مانشستر يونايتد على إعادة الدخول في الصفقة.

وكان مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع الدولي الكاميروني من أجل تعزيز مركز وسط الملعب، بناءً على طلب المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ويأتي هذا الطلب في ظل احتمالية رحيل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده، إلى جانب تراجع مستواه مقارنةً بالراتب الذي يحصل عليه، والمقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني.

وشارك باليبا في الموسم الحالي في تسع مباريات مع برايتون، بواقع سبع مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراتين في كأس الرابطة للأندية المحترفة.

وانتقل باليبا إلى برايتون في صيف 2023 قادمًا من نادي ليل الفرنسي في صفقة مالية قدرت بـ27 مليون يورو.