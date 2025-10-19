المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
المفاوضات بدأت.. ليفربول يتحرك لتدعيم دفاعه

محمد همام

كتب - محمد همام

08:26 م 11/10/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

اتخذت إدارة ليفربول خطوة رسمية للتعاقد مع المدافع الألماني نيكو شلوترباك، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد الصحفي المتخصص في أخبار ليفربول، دافي أوكوب، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، بأن إدارة "الريدز" بدأت مفاوضات أولية لضم شلوترباك.

وأضاف أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وتتم حاليًا مع الوكالة التي تدير أعمال المدافع الألماني.

وكان نيكو شلوترباك قد انتقل إلى بوروسيا دورتموند في عام 2022، ويرتبط بعقد مع النادي الألماني يمتد حتى صيف 2027، مما يعني أنه سيبقى عام واحد فقط في عقده بنهاية الموسم الحالي.

وجذب شلوترباك اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها برشلونة، قبل أن يدخل ليفربول على خط المفاوضات في محاولة لتدعيم خطه الدفاعي.

ويسعى ليفربول إلى تجديد دماء الفريق، خصوصًا في الخط الخلفي، مع احتمالية رحيل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي في الصيف المقبل بسبب نهاية عقده، بالإضافة إلى تقدم الهولندي فيرجيل فان دايك في العمر.

وشارك شلوترباك في أربع مباريات خلال الموسم الحالي (2025-2026)، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.

الدوري الإنجليزي ليفربول بوروسيا دورتموند نيكو شلوترباك

