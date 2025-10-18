اقترب نادي نوتنجهام فورست من اتخاذ قرار بإقالة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق منذ توليه المسؤولية الفنية.

وكان المدرب الأسترالي قد تولى قيادة الفريق في بداية الموسم الحالي، خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو الذي أُقيل بعد خلاف مع الإدارة.

ولم ينجح بوستيكوجلو في تحقيق النتائج المنتظرة، حيث خسر الفريق خمس مباريات من أصل سبع، وتعادل في مباراتين، دون تحقيق أي فوز حتى الآن.

وأفادت صحيفة "Téléfoot" الفرنسية، أن ملاك نادي نوتنجهام فورست استقروا على إقالة بوستيكوجلو، مع ترشيح شون دايتش لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ويمتلك دايتش خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث درّب نادي بيرنلي لمدة عشرة أعوام (من 2012 إلى 2022)، ثم تولى تدريب إيفرتون منذ 2023 وحتى 2025.

وينتظر نوتنجهام فورست اختبار صعب في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، عندما يواجه فريق تشيلسي يوم السبت المقبل.

ويحتل نوتنجهام فورست حاليًا المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط، من فوز وحيد، وتعادلين، وأربع هزائم.