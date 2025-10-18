المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

0 0
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

0 0
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

1 4
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

2 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

إقالة وشيكة.. شون دايتش يقترب من خلافة بوستيكوجلو في نوتنجهام فورست

محمد همام

كتب - محمد همام

10:07 م 11/10/2025
شون دايتش وديفيد مويس

شون دايتش مدرب إيفرتون السابق

اقترب نادي نوتنجهام فورست من اتخاذ قرار بإقالة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق منذ توليه المسؤولية الفنية.

وكان المدرب الأسترالي قد تولى قيادة الفريق في بداية الموسم الحالي، خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو الذي أُقيل بعد خلاف مع الإدارة.

ولم ينجح بوستيكوجلو في تحقيق النتائج المنتظرة، حيث خسر الفريق خمس مباريات من أصل سبع، وتعادل في مباراتين، دون تحقيق أي فوز حتى الآن.

وأفادت صحيفة "Téléfoot" الفرنسية، أن ملاك نادي نوتنجهام فورست استقروا على إقالة بوستيكوجلو، مع ترشيح شون دايتش لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ويمتلك دايتش خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث درّب نادي بيرنلي لمدة عشرة أعوام (من 2012 إلى 2022)، ثم تولى تدريب إيفرتون منذ 2023 وحتى 2025.

وينتظر نوتنجهام فورست اختبار صعب في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، عندما يواجه فريق تشيلسي يوم السبت المقبل.

ويحتل نوتنجهام فورست حاليًا المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط، من فوز وحيد، وتعادلين، وأربع هزائم.

نوتنجهام فورست بوستيكوجلو شون دايتش

