كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

0 0
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

0 0
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

1 4
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

2 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

ناجلسمان يدافع عن فيرتز بشأن عدم تسجيل أهداف مع ليفربول

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:17 م 11/10/2025
فيرتز

فلوريان فيرتز

أشاد يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، بـ فلوريان فيرتز لاعب فريقه، وذلك بعد الفوز على لوكسمبرج في تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب ألمانيا برباعية مقابل لاشئ أمام لوكسمبرج، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

وقال الألماني لقناة سبورت 1 : "حتى لو لم يسجل أي هدف، فهو اللاعب الذي يخلق أكبر عدد من الفرص في الدوري الإنجليزي الممتاز" .

وأضاف: "ليس ذنبه إذا لم يُبدع زميله، وهذه الإحصائية لا تعكس ثلث الحقيقة، عليه ببساطة أن يعتاد على الدوري".

وأتم: "لقد رأيته يشعر بتحرر تام، إنه يعرف قدراته وكيف تسير الأمور، لم يكن كل شيء يُسلم إليه دائمًا، سيعمل بجد الآن أيضًا".

ويواجه فيرتز انتقادات قوية، بسبب عدم تسجيله أي هدف مع ليفربول منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم فيرتز إلى ليفربول، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 116 مليون يورو.

 

 

 

 

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول ألمانيا ناجلسمان فيرتز

