ناجلسمان يدافع عن فيرتز بشأن عدم تسجيل أهداف مع ليفربول

أشاد يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، بـ فلوريان فيرتز لاعب فريقه، وذلك بعد الفوز على لوكسمبرج في تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب ألمانيا برباعية مقابل لاشئ أمام لوكسمبرج، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

وقال الألماني لقناة سبورت 1 : "حتى لو لم يسجل أي هدف، فهو اللاعب الذي يخلق أكبر عدد من الفرص في الدوري الإنجليزي الممتاز" .

وأضاف: "ليس ذنبه إذا لم يُبدع زميله، وهذه الإحصائية لا تعكس ثلث الحقيقة، عليه ببساطة أن يعتاد على الدوري".

وأتم: "لقد رأيته يشعر بتحرر تام، إنه يعرف قدراته وكيف تسير الأمور، لم يكن كل شيء يُسلم إليه دائمًا، سيعمل بجد الآن أيضًا".

ويواجه فيرتز انتقادات قوية، بسبب عدم تسجيله أي هدف مع ليفربول منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم فيرتز إلى ليفربول، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 116 مليون يورو.