نيوكاسل يحبط مخطط مانشستر يونايتد

اتخذ نادي نيوكاسل يونايتد أولى خطواته من أجل استعادة لاعبه السابق إليوت أندرسون، متوسط ميدان فريق نوتنجهام فورست، الذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه الحالي.

ويُعد أندرسون، صاحب الـ22 عامًا، من خريجي أكاديمية نيوكاسل، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2022، قبل أن ينتقل إلى نوتنجهام فورست في عام 2024، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، وفقًا لموقع Transfermarkt.

وكان نيوكاسل قد اضطر إلى بيع أندرسون بسبب قيود اللعب المالي النظيف، إلا أن إدارة "الماجبايز" تسعى حاليًا لإعادته إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة Football Insider البريطانية، اليوم السبت، أن نيوكاسل بدأ بالفعل اتصالاته لمحاولة ضم اللاعب من جديد.

ويسعى نيوكاسل لإفساد مخطط مانشستر يونايتد، الذي أبدى بدوره اهتمامًا بضم الموهبة الإنجليزية، خاصة بعد انضمامه مؤخرًا إلى قائمة منتخب "الأسود الثلاثة".

وشارك أندرسون خلال الموسم الحالي في 9 مباريات في مختلف المسابقات، محليًا وقاريًا، وصنع هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.