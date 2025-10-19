المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

0 0
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

0 0
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

1 4
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

2 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

نيوكاسل يحبط مخطط مانشستر يونايتد

محمد همام

كتب - محمد همام

10:43 م 11/10/2025
أنتوني جوردون جناح نيوكاسل يونايتد

فريق نيوكاسل يونايتد

اتخذ نادي نيوكاسل يونايتد أولى خطواته من أجل استعادة لاعبه السابق إليوت أندرسون، متوسط ميدان فريق نوتنجهام فورست، الذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه الحالي.

ويُعد أندرسون، صاحب الـ22 عامًا، من خريجي أكاديمية نيوكاسل، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2022، قبل أن ينتقل إلى نوتنجهام فورست في عام 2024، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، وفقًا لموقع Transfermarkt.

وكان نيوكاسل قد اضطر إلى بيع أندرسون بسبب قيود اللعب المالي النظيف، إلا أن إدارة "الماجبايز" تسعى حاليًا لإعادته إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة Football Insider البريطانية، اليوم السبت، أن نيوكاسل بدأ بالفعل اتصالاته لمحاولة ضم اللاعب من جديد.

ويسعى نيوكاسل لإفساد مخطط مانشستر يونايتد، الذي أبدى بدوره اهتمامًا بضم الموهبة الإنجليزية، خاصة بعد انضمامه مؤخرًا إلى قائمة منتخب "الأسود الثلاثة".

وشارك أندرسون خلال الموسم الحالي في 9 مباريات في مختلف المسابقات، محليًا وقاريًا، وصنع هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد نيوكاسل إليوت أندرسون

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

