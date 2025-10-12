كلوب: فيرتز موهبة نادرة

أكد يوجن كلوب، المدير الفني السابق، لنادي ليفربول، أنه لا داعي للقلق حول تراجع مستوى فلوريان فيرتز مع الريدز.

وانضم فيرتز إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 116 مليون يورو.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة سكاي: "لا داعي للقلق بشأن فيرتز، لأنه ببساطة يملك الجودة".

وأضاف: "أي مخاوف جول عدم تألقه مع ليفربول، لا أساس لها".

وتابع: "فلوريان فيرتز لديه موهبة استثنائية، وكفاءته عالية، لذلك لا داعي للقلق".

وأتم: " فيرتز موهبة نادرة، وسيُظهر ذلك في كل مباراة، كما فعل مع ليفركوزن".

ولم يسجل فيرتز أي هدف مع ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق هذا الموسم، مما جعله محط انتقاد، خاصة مع ارتفاع قيمته.

ورحل كلوب عن ليفربول بنهاية موسم 2024، بعدما قضى 9 سنوات ونصف في قلعة أنفيلد.

ويشرف كلوب على قسم كرة القدم العالمية في شركة ريد بول، منذ يناير 2025.