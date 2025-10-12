المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

كلوب: فيرتز موهبة نادرة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:00 م 12/10/2025
فيرتز

فلوريان فيرتز

أكد يوجن كلوب، المدير الفني السابق، لنادي ليفربول، أنه لا داعي للقلق حول تراجع مستوى فلوريان فيرتز مع الريدز.

وانضم فيرتز إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 116 مليون يورو.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة سكاي: "لا داعي للقلق بشأن فيرتز، لأنه ببساطة يملك الجودة".

وأضاف: "أي مخاوف جول عدم تألقه مع ليفربول، لا أساس لها".

وتابع: "فلوريان فيرتز لديه موهبة استثنائية، وكفاءته عالية، لذلك لا داعي للقلق".

وأتم: " فيرتز موهبة نادرة، وسيُظهر ذلك في كل مباراة، كما فعل مع ليفركوزن".  

ولم يسجل فيرتز أي هدف مع ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق هذا الموسم، مما جعله محط انتقاد، خاصة مع ارتفاع قيمته.

ورحل كلوب عن ليفربول بنهاية موسم 2024، بعدما قضى 9 سنوات ونصف في قلعة أنفيلد.

ويشرف كلوب على قسم كرة القدم العالمية في شركة ريد بول، منذ يناير 2025.

 

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

