مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع وارتون

محمد همام

كتب - محمد همام

04:56 م 12/10/2025
آدم وارتون لاعب خط وسط كريستال بالاس

آدم وارتون لاعب كريستال بالاس

دخل نادي مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع الدولي الإنجليزي آدم وارتون، لاعب فريق كريستال بالاس، الذي جذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية في الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد يسعى إلى تعزيز مركز الوسط، حيث يخطط النادي لتقديم عرض تصل قيمته إلى 60 مليون جنيه إسترليني لإغراء نادي كريستال بالاس ببيع اللاعب.

وسيجد نادي مانشستر يونايتد منافسة شرسة من أجل ضم الدولي الإنجليزي الشاب، وسط اهتمام من ليفربول وتشيلسي وريال مدريد.

وكان وارتون قد انتقل إلى صفوف كريستال بالاس في يناير 2024، قادمًا من صفوف بلاكبيرن، ليصبح أحد أبرز أعمدة النادي اللندني منذ التعاقد معه.

وشارك وارتون في 10 مباريات في مختلف المسابقات، سواء كانت محلية أو قارية، وصنع هدفًا في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول.

