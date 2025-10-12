كشف ستيف باريش، رئيس نادي كريستال بالاس، عن مصير لاعب خط الوسط الشاب آدم وارتون، بعدما جذب اهتمام عدة أندية داخل وخارج الدوري الإنجليزي.



وكانت صحيفة الميرور قد أكدت أن نادي مانشستر يونايتد قد دخل ضمن قائمة المهتمين بضم وارتون، والذي جذب اهتمام ليفربول وريال مدريد خلال الفترة الماضية.

وقال ستيف باريش في تصريحات عبر شبكة "توك سبورت": "أعتقد أن آدم سيرغب في وقت ما باللعب إما في دوري أبطال أوروبا معنا، إن استطعنا ذلك، أو ربما مع نادٍ آخر".

وأضاف: "إنه موهبة استثنائية، أعتقد ذلك حاليًا، ولا أستطيع التحدث نيابةً عن آدم، لكنني أعتقد أنه يركز على مسيرته مع كريستال بالاس".

وواصل: "قد عانى من إصابة في الفخذ الموسم الماضي، وهي إصابة يعاني منها الكثير من اللاعبين الشباب، لكن أعتقد أنه هذا الموسم يركز تمامًا على خوض المباريات، والانضمام إلى تشكيلة إنجلترا، وأن يكون لاعبًا أساسيًا معنا".

وأكمل: "أعتقد أنه ملتزم جدًا مع النادي، لا أعرف من أين تأتي كل هذه الأمور بشأنه، إذا كان مانشستر يونايتد يرغب في ضم آدم وارتون، فهذا ليس مفاجئًا على الإطلاق".

وأتم: "في الواقع، يرتبط اللاعب بعقد طويل الأمد معنا، لا يوجد أي ضغط علينا لبيعه، ولا أعتقد أن اللاعب يُعاني من أي ضغط حقيقي".