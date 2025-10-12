المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

14 7
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

1 2
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

1 0
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

3 0
19:00
فنلندا

فنلندا

رئيس كريستال بالاس عن مستقبل آدم وارتون: يريد اللعب في دوري الأبطال

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:09 م 12/10/2025
آدم وارتون لاعب كريستال بالاس

آدم وارتون لاعب كريستال بالاس

كشف ستيف باريش، رئيس نادي كريستال بالاس، عن مصير لاعب خط الوسط الشاب آدم وارتون، بعدما جذب اهتمام عدة أندية داخل وخارج الدوري الإنجليزي.

وكانت صحيفة الميرور قد أكدت أن نادي مانشستر يونايتد قد دخل ضمن قائمة المهتمين بضم وارتون، والذي جذب اهتمام ليفربول وريال مدريد خلال الفترة الماضية.  

وقال ستيف باريش في تصريحات عبر شبكة "توك سبورت": "أعتقد أن آدم سيرغب في وقت ما باللعب إما في دوري أبطال أوروبا معنا، إن استطعنا ذلك، أو ربما مع نادٍ آخر".

وأضاف: "إنه موهبة استثنائية، أعتقد ذلك حاليًا، ولا أستطيع التحدث نيابةً عن آدم، لكنني أعتقد أنه يركز على مسيرته مع كريستال بالاس".

وواصل: "قد عانى من إصابة في الفخذ الموسم الماضي، وهي إصابة يعاني منها الكثير من اللاعبين الشباب، لكن أعتقد أنه هذا الموسم يركز تمامًا على خوض المباريات، والانضمام إلى تشكيلة إنجلترا، وأن يكون لاعبًا أساسيًا معنا".

وأكمل: "أعتقد أنه ملتزم جدًا مع النادي، لا أعرف من أين تأتي كل هذه الأمور بشأنه، إذا كان مانشستر يونايتد يرغب في ضم آدم وارتون، فهذا ليس مفاجئًا على الإطلاق".

وأتم: "في الواقع، يرتبط اللاعب بعقد طويل الأمد معنا، لا يوجد أي ضغط علينا لبيعه، ولا أعتقد أن اللاعب يُعاني من أي ضغط حقيقي".

مباراة كريستال بالاس القادمة
دوري أبطال أوروبا كريستال بالاس آدم وارتون

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

