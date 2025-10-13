المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ناجلسمان يتوقع أن يتخطى فيرتز بدايته الصعبة مع ليفربول

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:29 ص 13/10/2025
ناجلسمان فيرتز

ناجلسمان وفيرتز

توقع يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، أن يتجاوز لاعبه فلوريان فيرتز بدايته الصعبة مع ليفربول فريقه الجديد، وأن يعرف التألق قريبا مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يقدم فيرتز أي إسهامات تهديفية في 9 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون يورو).

وفي حديثه بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة أيرلندا الشمالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 قال ناجلسمان إن الصعوبات التي يواجهها لاعب باير ليفركوزن السابق "طبيعية".

وأضاف: "لا تساورني أية مخاوف، فيرتز سيتأقلم بسرعة كبيرة ويسجل أهدافا لليفربول، سيصنع الكثير من اللحظات الجميلة على ملعب أنفيلد".

وأشار ناجلسمان إلى أنه أمل أن "يسجل فيرتز ضد أيرلندا الشمالية لكي يبدأ عودته إلى مستواه المعهود، مختتما: "سيكون ذلك مفيدا له ولنا (المنتخب الألماني)".

