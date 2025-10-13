المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

زوبميندي يكشف سبب عدم انتقاله إلى ليفربول في الموسم الماضي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:35 ص 13/10/2025
مارتن زوبيميندي

مارتن زوبميندي

كشف مارتن زوبيمندي، لاعب وسط نادي أرسنال، عن سبب عدم انتقاله إلى ليفربول في الموسم الماضي.

كان زوبميندي فريبًا من الانضمام إلى لفربول في الموسم الماضي، واتفق مع ريال سوسيداد على التعاقد مع اللاعب، لكنه تراجع في النهاية.

قال لصحيفة جارديان: "عندما يُعرض أي عرض، يكون السؤال الأول هو البقاء في ريال سوسيداد. ولم يكن الوقت مناسبًا، بقيت، وكان موسمًا صعبًا، لكنني تعلمت الكثير".

وأضاف: "أردت أن أتقدم خطوةً للأمام، وأن أتحمل هذا العبء بعد أن رحل الآخرون، لطالما حاولتُ اختيار الوقت المناسب، وأنا سعيدٌ بما حدث في النهاية".

وتابع: "شاهدت أرسنال، وأعجبني كل ما رأيته، من شغف وشباب، والشعور الذي ينتابك وأنت تشاهدهم، وعندما اتصل بي ميكيل أرتيتا، حسنًا، إن سبق لك التحدث إليه، ستعرف أنه مقنع للغاية."

وشدد: "إنه مولع بكرة القدم، مولع بالسيطرة على كل شيء، ويحاول الاستفادة من كل تفصيلة صغيرة، إنه واضح تمامًا في كل شيء، وكان العرض الذي قدمه هو الأفضل بالنسبة لي".

وانضم زوبميندي إلى أرسنال مطلع الموسم الجاري بعقد لمدة 5 مواسم.

 

مباراة ليفربول القادمة
أرسنال ليفربول زوبميندي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg