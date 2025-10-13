كشف مارتن زوبيمندي، لاعب وسط نادي أرسنال، عن سبب عدم انتقاله إلى ليفربول في الموسم الماضي.

كان زوبميندي فريبًا من الانضمام إلى لفربول في الموسم الماضي، واتفق مع ريال سوسيداد على التعاقد مع اللاعب، لكنه تراجع في النهاية.

قال لصحيفة جارديان: "عندما يُعرض أي عرض، يكون السؤال الأول هو البقاء في ريال سوسيداد. ولم يكن الوقت مناسبًا، بقيت، وكان موسمًا صعبًا، لكنني تعلمت الكثير".

وأضاف: "أردت أن أتقدم خطوةً للأمام، وأن أتحمل هذا العبء بعد أن رحل الآخرون، لطالما حاولتُ اختيار الوقت المناسب، وأنا سعيدٌ بما حدث في النهاية".

وتابع: "شاهدت أرسنال، وأعجبني كل ما رأيته، من شغف وشباب، والشعور الذي ينتابك وأنت تشاهدهم، وعندما اتصل بي ميكيل أرتيتا، حسنًا، إن سبق لك التحدث إليه، ستعرف أنه مقنع للغاية."

وشدد: "إنه مولع بكرة القدم، مولع بالسيطرة على كل شيء، ويحاول الاستفادة من كل تفصيلة صغيرة، إنه واضح تمامًا في كل شيء، وكان العرض الذي قدمه هو الأفضل بالنسبة لي".

وانضم زوبميندي إلى أرسنال مطلع الموسم الجاري بعقد لمدة 5 مواسم.