أعلن نادي لوتون تاون الإنجليزي، التعاقد مع المدرب الشاب جاك ويلشير، نجم أرسنال السابق، لتولي منصب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.



وقال لوتون تاون في بيان رسمي: "يسرنا الإعلان عن عودة جاك ويلشير إلى النادي، مدربًا جديدًا للفريق، وتعيين كريس باول مساعدًا له.

وتابع: "يعود اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى النادي الذي بدأ مسيرته الكروية في أكاديميته، قبل أن ينضم إلى أرسنال في سن التاسعة، ويبدأ مسيرة كروية حافلة بالألقاب، شهدت فوزه بـ 34 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا".

وأضاف: "ويلشير الذي شغل مناصب تدريبية في أكاديمية أرسنال، بالإضافة إلى فترة قصيرة كمدرب مؤقت لنورويتش سيتي في نهاية الموسم الماضي، يتطلع إلى العودة إلى العمل الجاد في النادي الذي بدأ فيه مسيرته الكروية في صغره".

وقال ويلشير في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "إنه لشرف عظيم وامتياز أن يتم تعييني مدربًا للوتون تاون".

وأتم: "أشعر وكأنني أتممت دورة حياتي، كنت في الثامنة من عمري عندما جئتُ إلى لوتون في صغري، لذا يُمكن القول إنه من نصيبي أن يكون أول منصب إداري لي بشكل كامل في هذا النادي".

وتعد هذه هي الوظيفة الأولى بشكل دائم للمدرب صاحب الـ 33 عامًا، الذي قاد نورويتش سيتي لمباراتين فقط كمدرب مؤقت، حيث سيقود الفريق الذي ينشط في دوري الليج وان (دوري الدرجة الثانية الإنجليزية)، ويحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.