المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من رابطة اللاعبين المحترفين.. سيمينو لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:13 م 13/10/2025
سيمينيو

سيمينو

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، الفائز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم ترشيح 6 لاعبين في 6 أندية مختلفة في الدوري الإنجليزي، تألقوا في شهر سبتمبر من البطولة.

وتنافس كلاً من: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، ريان جرافينبرخ (ليفربول)، عمر ألديريتي (سندرلاند)، مارتن زوبيمندي (أرسنال)، أنطوان سيمينو (بورنموث)، نيك بوب (نيوكاسل)، على جائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

سيمينو لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، فوز النجم الغاني أنطوان سيمينو لاعب بورنموث الإنجليزي، بجائزة لاعب شهر سبتمبر.

وسجل سيمينو هدفين وصنع هدف آخر خلال 3 مباريات خاضها مع بورنموث في شهر سبتمبر الماضي في الدوري الإنجليزي.

مباراة بورنموث القادمة
الدوري الإنجليزي بورنموث رابطة اللاعبين المحترفين سيمينو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg