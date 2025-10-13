أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، الفائز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم ترشيح 6 لاعبين في 6 أندية مختلفة في الدوري الإنجليزي، تألقوا في شهر سبتمبر من البطولة.

وتنافس كلاً من: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، ريان جرافينبرخ (ليفربول)، عمر ألديريتي (سندرلاند)، مارتن زوبيمندي (أرسنال)، أنطوان سيمينو (بورنموث)، نيك بوب (نيوكاسل)، على جائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

سيمينو لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، فوز النجم الغاني أنطوان سيمينو لاعب بورنموث الإنجليزي، بجائزة لاعب شهر سبتمبر.

وسجل سيمينو هدفين وصنع هدف آخر خلال 3 مباريات خاضها مع بورنموث في شهر سبتمبر الماضي في الدوري الإنجليزي.