لحل أزمة خط الوسط.. أرسنال يضع عينه على لاعب إشبيلية

يدرس أرسنال التعاقد مع لاعب خط وسط إشبيلية، لوسيان أجومي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفقا لما كشفت عنه تقارير إعلامية.

وفقا لما ذكره موقع "Fichajes" الإسباني، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن أرسنال يراقب أجومي منذ فترة، كهدف لدعم خط الوسط.

وأشار التقرير إلى أن الإصابات المتكررة للثنائي كريستيان نورجارد ومارتن أوديجارد أدت إلى تسريع هذه المفاوضات.

يبلغ شرط فسخ عقد اللاعب 40 مليون يورو، علما بأن إشبيلية قد يقبل عروضا أقل إذا رغب اللاعب في الانتقال.

جدير بالذكر أن أجومي صاحب الـ23 عاما انضم إلى إشبيلية في 2024 قادما من إنتر ميلان في صفقة بلغت قيمتها 8 ملايين يورو.

وشارك اللاعب الفرنسي في 7 مباريات مع الفريق الأندلسي هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

