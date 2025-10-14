برايتون يكشف سبب فشل تعاقد مانشستر يونايتد مع باليبا

كشف نادي برايتون سبب فشل مانشستر يونايتد في التعاقد مع لاعبه كارلوس باليبا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحاول يونايتد التعاقد مع باليبا في الميركاتو الصيفي الماضي لدعم خط الوسط، لكن الصفقة لم تتم رغم رغبة اللاعب أيضا في الانتقال لقلعة "أولد ترافورد".

وقال توني بلوم، رئيس نادي برايتون، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية أنه أبلغ مانشستر يونايتد بشكل قاطع أن كارلوس باليبا ليس للبيع، مشيرا إلى أن هذا كان سببا في فشل الصفقة.

وأوضح: "لا أعتقد أن احتمالية رحيل باليبا كانت مجرد شائعات، كان هناك اهتمام من مانشستر يونايتد، وقلنا لهم إنه غير متاح هذا الصيف، فرحلوا".

وأتم: "لا أعتبر أننا ناد يعتمد على بيع لاعبيه، هذا هو واقع كرة القدم، ونعلم أن أندية أخرى تدفع رواتب أعلى بكثير مما نستطيع، وبالتالي، عندما تتاح للاعب الفرصة للانتقال إلى ناد أكبر فلا بد أن يكون هذا التوقيت مناسبا للنادي".

وأفادت تقارير سابقة أن برايتون يرغب في الحصول على 120 مليون يورو لبيع باليبا، وهو سعر لم يكن يونايتد مستعدا لدفعه.

جدول مباريات اليوم