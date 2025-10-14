المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برايتون يكشف سبب فشل تعاقد مانشستر يونايتد مع باليبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:34 م 14/10/2025
كارلوس باليبا لاعب خط وسط برايتون

باليبا

كشف نادي برايتون سبب فشل مانشستر يونايتد في التعاقد مع لاعبه كارلوس باليبا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحاول يونايتد التعاقد مع باليبا في الميركاتو الصيفي الماضي لدعم خط الوسط، لكن الصفقة لم تتم رغم رغبة اللاعب أيضا في الانتقال لقلعة "أولد ترافورد".

وقال توني بلوم، رئيس نادي برايتون، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية أنه أبلغ مانشستر يونايتد بشكل قاطع أن كارلوس باليبا ليس للبيع، مشيرا إلى أن هذا كان سببا في فشل الصفقة.

وأوضح: "لا أعتقد أن احتمالية رحيل باليبا كانت مجرد شائعات، كان هناك اهتمام من مانشستر يونايتد، وقلنا لهم إنه غير متاح هذا الصيف، فرحلوا".

وأتم: "لا أعتبر أننا ناد يعتمد على بيع لاعبيه، هذا هو واقع كرة القدم، ونعلم أن أندية أخرى تدفع رواتب أعلى بكثير مما نستطيع، وبالتالي، عندما تتاح للاعب الفرصة للانتقال إلى ناد أكبر فلا بد أن يكون هذا التوقيت مناسبا للنادي".

وأفادت تقارير سابقة أن برايتون يرغب في الحصول على 120 مليون يورو لبيع باليبا، وهو سعر لم يكن يونايتد مستعدا لدفعه.

جدول مباريات اليوم 

مانشستر يونايتد برايتون كارلوس باليبا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

