مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

كاسيميرو يقترب من الرحيل.. وباليبا ضمن بدائل مانشستر يونايتد المحتملة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:07 م 14/10/2025
كاسيميرو

كاسيميرو

ذكرت شبكة سكاي سبورت أن نادي برايتون لا يخطط لبيع لاعبه الكاميروني كارلوس باليبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم اهتمام مانشستر يونايتد المتجدد بالتعاقد معه.

وكان يونايتد قد أبدى اهتمامه بضم لاعب الوسط الشاب في الصيف الماضي، لكنه تراجع بسبب رفض برايتون الدخول في مفاوضات حول بيعه.

وتشير التقارير إلى أن موقف النادي لم يتغير حتى الآن، ما يعني أن على مانشستر يونايتد الانتظار حتى الصيف المقبل إذا أراد إعادة المحاولة.

وبحسب الشبكة، فإن إدارة يونايتد تعتبر التعاقد مع لاعب وسط جديد أولوية رئيسية في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، خصوصًا مع اقتراب عقد كاسيميرو من نهايته في يونيو المقبل، واحتمال عدم تمديده.

ويُعد باليبا واحدًا من عدة أسماء يراقبها النادي، إلى جانب لاعب نوتنجهام فورست الشاب إليوت أندرسون، ضمن خطة تدعيم خط الوسط للموسم القادم.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي كاسيميرو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

