ذكرت شبكة سكاي سبورت أن نادي برايتون لا يخطط لبيع لاعبه الكاميروني كارلوس باليبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم اهتمام مانشستر يونايتد المتجدد بالتعاقد معه.

وكان يونايتد قد أبدى اهتمامه بضم لاعب الوسط الشاب في الصيف الماضي، لكنه تراجع بسبب رفض برايتون الدخول في مفاوضات حول بيعه.

وتشير التقارير إلى أن موقف النادي لم يتغير حتى الآن، ما يعني أن على مانشستر يونايتد الانتظار حتى الصيف المقبل إذا أراد إعادة المحاولة.

وبحسب الشبكة، فإن إدارة يونايتد تعتبر التعاقد مع لاعب وسط جديد أولوية رئيسية في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، خصوصًا مع اقتراب عقد كاسيميرو من نهايته في يونيو المقبل، واحتمال عدم تمديده.

ويُعد باليبا واحدًا من عدة أسماء يراقبها النادي، إلى جانب لاعب نوتنجهام فورست الشاب إليوت أندرسون، ضمن خطة تدعيم خط الوسط للموسم القادم.