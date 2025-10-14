واتفورد يرفض التعاقد مع إيمانويل دينيس في الوقت الحالي

قرر نادي واتفورد الإنجليزي التراجع عن إتمام صفقة التعاقد مع مهاجمه السابق إيمانويل دينيس، البالغ من العمر 27 عامًا، رغم خضوعه للفحوصات الطبية واختبارات اللياقة البدنية يوم الثلاثاء، بحسب ما كشفته شبكة سكاي سبورت.

وكان دينيس، اللاعب الحر حاليًا، قد دخل في مفاوضات مع إدارة واتفورد بشأن عقد يمتد لـ18 شهرًا.

وأضافت الشبكة أن النادي قرر في النهاية عدم المضي قدمًا في الصفقة في الوقت الراهن، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام إمكانية استئناف المفاوضات خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكد التقرير أن المهاجم النيجيري، الذي سبق له اللعب لواتفورد في موسم 2021-2022، سيواصل التدرب بشكل غير رسمي مع الفريق خلال الفترة المقبلة للحفاظ على لياقته.