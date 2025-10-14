المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

واتفورد يرفض التعاقد مع إيمانويل دينيس في الوقت الحالي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

05:12 م 14/10/2025
احتفال لاعبو فولهام أمام واتفورد

واتفورد

قرر نادي واتفورد الإنجليزي التراجع عن إتمام صفقة التعاقد مع مهاجمه السابق إيمانويل دينيس، البالغ من العمر 27 عامًا، رغم خضوعه للفحوصات الطبية واختبارات اللياقة البدنية يوم الثلاثاء، بحسب ما كشفته شبكة سكاي سبورت.

وكان دينيس، اللاعب الحر حاليًا، قد دخل في مفاوضات مع إدارة واتفورد بشأن عقد يمتد لـ18 شهرًا.

وأضافت الشبكة أن النادي قرر في النهاية عدم المضي قدمًا في الصفقة في الوقت الراهن، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام إمكانية استئناف المفاوضات خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكد التقرير أن المهاجم النيجيري، الذي سبق له اللعب لواتفورد في موسم 2021-2022، سيواصل التدرب بشكل غير رسمي مع الفريق خلال الفترة المقبلة للحفاظ على لياقته.

الدوري الإنجليزي واتفورد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

