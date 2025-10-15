صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

الكل يريد سيمينيو

أصبح متابعو أنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث، في حالة استعداد قصوى بعد ظهور شرط جزائي في عقده الجديد مع ناديه.

ويعد النجم الغاني سيمينيو أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، حيث سجل ستة أهداف في أول سبع مباريات له في الدوري، بالإضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة.

ويضع أكثر من ناد عينه على سيمينيو من أجل التعاقد معه بعد الأداء المذهل الذي يقدمه في الوقت الحالي، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد.

عقد تاريخي لليفربول

من المقرر أن يوقع نادي ليفربول صفقة رعاية قميص قياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يتطلع ليفربول إلى الحصول على 70 مليون جنيه إسترليني سنويًا من اتفاقيته التالية بشأن شعار جديد على قميصه.

الراعي الحالي لقميص أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز هو أحد البنوك، حيث يستمر الاتفاق حتى صيف عام 2027، إلا أن العقد الجديد قد يدخل للنادي أموالا باهظة.

ديلي ميل

هالاند مُعلم

ترك إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، مشجعيه في حالة هستيرية بعدما ظهر مرتديا زيًا فريدًا بشكل خاص.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على استراحة مستحقة من التوقف الدولي بعد تسجيله ثلاثية في مرمى الكيان الصهيوني يوم السبت الماضي، حيث اقتربت النرويج من التأهل لكأس العالم 2026.

وظهر هالاند وكأنه مُعلم في مدرسة مما أثار إعجاب ودهشة جميع متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

الصحافة الإسبانية

موقع نادي برشلونة

ليفاندوفسكي خارج الكلاسيكو

أعلن نادي برشلونة، إصابة لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتمزق عضلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

بتلك الإصابة تأكد غياب ليفاندوفسكي عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقرر إقامتها يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأوضح برشلونة في بيانه أن مدة غياب ليفاندوفسكي ستعتمد على تطور حالته، إلا أن هذا النوع من الإصابات يتطلب عادة فترة تعافي تتراوح بين 3 و6 أسابيع.

آس

مدرب إسبانيا يشيد ببيدري

أشاد لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بما قدمه لاعبه بيدري، خلال مباراة بلغاريا، والتي جمعت بين الفريقين في تصفيات أوروبا لكأس العالم.

وقال دي لا فوينتي: "يتمتع بيدري بموهبة فريدة، ويرى ما لا يراه غيره، قدّم أداءً مشابهًا لما قدمه في المباراة الماضية".

وأكمل: "كان الفريق في غاية التركيز والمشاركة في المباراة، لولا حارس المرمى، لكنا سجلنا المزيد من الأهداف".

موندو ديبورتيفو

جاهزية مبابي

يقترب كيليان مبابي من الظهور رفقة ريال مدريد أمام خيتافي، يوم الأحد، بعد استدعائه "نصف ونصف" لمنتخب فرنسا، حيث شارك اللاعب فقط في مباراة واحدة من أصل مباراتين.

وينضم مبابي إلى تدريبات ريال مدريد بداية من يوم الخميس، على عكس زملائه الذين يعودون إلى المران الثلاثاء المقبل، وقد يكون الفرنسي متاحًا لتشابي ألونسو إذا لم تتكرر إصابة كاحله الأيمن.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

تأجيل عودة بوجبا

تأجلت عودة النجم الفرنسي بول بوجبا للمشاركة مع فريقه موناكو في الدوري الفرنسي أمام أنجيه، بسبب الإصابة.

وأكد تياجو سكورو المدير الرياضي لنادي موناكو الفرنسي، أن بول بوجبا لن يشارك في المباريات مع الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث ستزيد فترة غيابه إلى أسبوعين قادمين.

لو باريزيان

مشاركة أولى

دوّن لوكا زيدان نجل النجم الفرنسي زين الدين زيدان، مشاركته الأولى مع المنتخب الجزائري بعد قرار تمثيله المنتخب الأفريقي قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

وشارك لوكا زيدان مع منتخب الجزائر في مباراة أوغندا في تصفيات كأس العالم 2026، واستقبل أول أهدافه بعد مرور 6 دقائق من عمر اللقاء.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

أزمة في يوفنتوس

يواصل نادي يوفنتوس البحث عن لاعبين جدد لحل أزمة الوسط مع المدرب إيجور تودور.

ويقدم الهولندي تيون كوبمينرز أداءً دون المستوى هذا الموسم، لذا يرغب يوفنتوس في استقدام لاعبين جدد في خط الوسط، ربما في يناير المقبل 2026.

ويفكر يوفنتوس أيضًا في تدعيم الخط الدفاعي، خاصة بعد إصابة البرازيلي جيلسون بريمر التي ستحرمه من المشاركة لمدة تزيد عن 4 أسابيع كاملة.

توتو ميركاتو ويب

صدمة نابولي

تلقى نادي نابولي خبرًا صادمًا بسبب إصابة اللاعب ستانيسلاف لوبوتكا.

ولم يتعاف لوبوتكا بعد من الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة، ما يحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة لنابولي ضد تورينو.

وتشير التقارير إلى أن لوبوتكا قد يعود 4 نوفمبر المقبل أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

الصحافة الألمانية

موقع بروسيا مونشنجلادباخ

شرودر مديرا رياضيا لمونشنجلادباخ

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني تعيين روفين شرودر مديرا رياضيا جديدا للنادي.

ويتولى شرودر مهام منصبه الجديد خلفا لرولاند فيركوس الذي استقال الشهر الماضي.

ويذكر أن شرودر، الذي شغل سابقا منصب المدير الرياضي في فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، هو أول مدير رياضي لبوروسيا مونشنجلادباخ منذ 17 عاما من خارج النادي.

استياء ناجلسمان

حسم يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، مسألة حراسة المرمى والجدل الدائر حول إمكانية عودة مانويل نوير للماكينات.

وقال ناجلسمان: "منذ اعتزال نوير الدولي، لم نخسر أي مباراة بسبب الحراس، مانو يقدم موسمًا ممتازًا، لكن الحديث عن عودته لا يفيد أحدًا، لا الحراس الحاليين ولا حتى مانويل نفسه، الذي يجب أن يركز مع بايرن ميونخ".