ليفربول ينافس برشلونة وريال مدريد على ضم المدافع جويهي

ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى بقوة للتعاقد مع المدافع الإنجليزي مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، والذي يُعد هدفًا أيضًا لعملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

ويُعد جويهي، البالغ من العمر 25 عامًا، من أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة، حيث ينتهي عقده مع كريستال بالاس في صيف 2026، ما يجعل التعاقد معه فرصة مغرية قبل دخوله العام الأخير من عقده.

وكان ليفربول قد حاول ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الصفقة تعثرت بسبب تغيير إدارة كريستال بالاس لسياساتها التعاقدية في اللحظات الأخيرة.

ويهدف النادي الأحمر من خلال هذه الخطوة إلى تدعيم خط الدفاع والبحث عن بديل محتمل للفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي تشير التقارير إلى اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد مجانًا خلال الفترة المقبلة.