مانشستر يونايتد يحدد شرط تجديد عقد كاسيميرو

فتح نادي مانشستر يونايتد الباب أمام في تمديد عقد لاعبه البرازيلي كاسيميرو لما بعد الموسم الحالي، لكن بشرط واحد.

كاسيمرو انضم إلى قلعة "أولد ترافورد" في صيف 2022 قادما من ريال مدريد، وينتهي عقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، مع خيار التمديد لعام إضافي حال اتفاق الطرفين.

كان مستقبل كاسيميرو مع يونايتد موضع شك منذ فترة بسبب تذبذب مستواه، فضلا عن رغبة النادي في التخلص من عدة لاعبين من ذوي الأجور المرتفعة، على رأسهم النجم البرازيلي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إدارة يونايتد باتت ترب بتجديد عقد كاسيميرو، بعدما أصبح لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب روبن أموريم، لكن في حالة موافقته على تخفيض راتبه.

وأشار التقرير إلى أن إدارة يونايتد ترى أن كاسيميرو، الذي يتقاضى راتبا بقيمة 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، يمكنه إضافة قيمة حقيقية للفريق في الفترة المقبلة.

وشارك كاسيميرو صاحب الـ33 عاما في 6 مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا.

وإجمالا خاض كاسيميرو 131 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه للفريق، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 12.

