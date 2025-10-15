المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مهاجم ليفربول السابق: كنت مخطئًا بشأن إيكيتيكي.. وتأثيره ظهر سريعًا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:27 م 15/10/2025
صلاح وإيكيتيكي

إيكيتيكي وصلاح - ليفربول

أعرب مهاجم ليفربول السابق جبريل سيسيه عن سعادته برؤية سرعة تأثير مواطنه هوجو إيكيتيكي مع الريدز هذا الموسم.

وخاض إيكيتيكي 10 مباريات في موسمه الأول مع ليفربول، وسجل 5 أهداف.

وقال سيسيه في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "كنتُ خائفًا قليلًا من أن إيكيتيكي لن يشارك كثيرًا، لكنني كنت مخطئًا، إنه يشارك، ويقدم أداءً جيدًا، ويسجل الأهداف، إنه يقدّم خيارات مختلفة إلى جانب محمد صلاح وألكسندر إيزاك".

وأضاف: "هوجو لاعب جيد جدًا، أنا أعرفه من فرنسا، كنت أعلم أنه يمتلك الجودة التي تمكّنه من التألق، لكن بصراحة، لم أكن أتوقع أن يكون بهذا المستوى الجيد بهذه السرعة".

وأكمل: "أعتقد أنه إذا حافظ إيكيتيكي على هذا المستوى واستمر في تسجيل الأهداف عندما تتاح له الفرصة للعب، فسيكون من الصعب على المدرب الاختيار في ظل وجود إيزاك أيضًا، لكن هذه هي كرة القدم، هذه هي روعة كرة القدم، الموسم طويل".

وأتم: "أنت بحاجة إلى جميع مهاجميك في أفضل حالاتهم طوال الموسم، ومن الجيد أن يكون لديك مهاجمون يسجلون الأهداف".

