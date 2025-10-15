يعود مانشستر سيتي للمنافسات مرة أخرى بعد نهاية فترة التوقف الدولي بمواجهة إيفرتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره إيفرتون على ملعب "الاتحاد" في الخامسة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مان سيتي المركز الخامس بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 13 نقطة، بينما يقع إيفرتون في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون منذ الهزيمة 0-4 في جوديسون بارك يوم 15 يناير 2017 (أي منذ 3198 يوما) وهي سلسلة شهدت 13 فوزًا و6 تعادلات.

ولدى مان سيتي حاليًا سلسلة أطول من المباريات دون هزيمة في الدوري الممتاز ضد فولهام (20)، ووست بروميتش (19)، ووست هام (19).

ويعود آخر فوز لإيفرتون على ملعب الاتحاد إلى ديسمبر 2010.

وخاض مانشستر سيتي في الموسم الحالي 7 مباريات بالدوري الإنجليزي، فاز في 4، خسر مباراتين، وتعادل في لقاء.