وضع نادي مانشستر سيتي أنظاره على الظهير الألماني ناثانيال براون، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، تمهيدًا لمحاولة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مانشستر سيتي يُبدي اهتمامًا جادًا بضم براون، الذي دخل أيضًا ضمن اهتمامات عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل ريال مدريد وآرسنال.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة آينتراخت فرانكفورت لا تفكر في التخلي عن اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، إلا في حال وصول عرض مالي ضخم يُرضي طموحات النادي.

وكان براون قد انضم إلى فرانكفورت في عام 2024 قادمًا من نادي نورمبرج، في صفقة قُدّرت قيمتها بـ3 ملايين يورو. وقد لعب في البداية على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم بشكل نهائي في صيف العام نفسه.

وخاض الظهير الأيسر مع فرانكفورت هذا الموسم 8 مباريات، بواقع 6 مباريات في الدوري الألماني ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها هدفًا، وصنع هدفين.

وتُقدَّر القيمة السوقية للاعب بنحو 30 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين.

ويتكرر مع براون سيناريو مشابه لما حدث مع عمر مرموش، إذ كان مانشستر سيتي قد تعاقد مع الدولي المصري من صفوف آينتراخت فرانكفورت في يناير الماضي، في صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 75 مليون يورو.