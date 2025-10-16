وارتون يتصدر قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد الصيفية

كشفت صحيفة "ذا آي" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد وضع لاعب وسط كريستال بالاس، آدم وارتون، في مقدمة قائمة أهدافه التعاقدية الصيف المقبل، متفوقًا على لاعب برايتون، كارلوس باليبا.

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد أشارت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن التعاقد مع لاعب وسط جديد يعد من أولويات يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم إعجاب إدارة النادي منذ فترة بقدرات باليبا، البالغ من العمر 21 عامًا، فإنهم لم يقدموا عرضًا لضمه في فترة الانتقالات الماضية، وسط تقارير تفيد بتحول اهتمام المدرب روبن أموريم ومسؤولي النادي نحو وارتون، خاصة بعد تراجع مستوى باليبا في بداية الموسم.

وفشل لاعب الكاميرون الدولي في خوض أي مباراة كاملة هذا الموسم، في الوقت الذي واصل فيه وارتون تقديم أداء مميز مع بالاس.

وتشير التقارير إلى أن بعض مسؤولي يونايتد يرون في وارتون “مايكل كاريك الجديد”، نظرًا لقدراته التكتيكية والتمريرية التي تتوافق مع ما يحتاجه الفريق في وسط الملعب.

ويمتد عقد وارتون الحالي مع كريستال بالاس حتى عام 2029.