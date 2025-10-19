صفقة ضخمة.. توتنهام يجهز أمواله لإعادة كين

بدأ نادي توتنهام هوتسبير وضع خطة لإعادة النجم الإنجليزي والهداف التاريخي للفريق، هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ، إلى صفوفه اعتبارًا من الموسم المقبل.

ويبلغ كين من العمر 32 عامًا، وكان قد نشأ في أكاديمية توتنهام، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2010، ثم خرج على سبيل الإعارة في عدة محطات، قبل أن يبدأ في كتابة تاريخه الحقيقي مع "السبيرز" اعتبارًا من عام 2013، حيث استمر مع الفريق 10 سنوات، ثم اتجه إلى بايرن ميونيخ في صيف 2023 بصفقة قُدرت بـ95 مليون يورو.

وبحسب موقع "TEAMtalk" العالمي، فإن نادي توتنهام يُخطط لإبرام صفقة ضخمة من أجل استعادة كين، حيث يستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقده مع بايرن، إلى جانب عرض راتب كبير لإقناعه بالعودة إلى شمال لندن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة النادي لإعادة توتنهام إلى منصات التتويج، خاصة بعد تعيين توماس فرانك مديرًا فنيًا للفريق قبل انطلاق الموسم الحالي.

ويُقدّم توتنهام بداية قوية هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، خلف كل من ليفربول وآرسنال المتصدرين برصيد 16 نقطة لكل منهما.

ومن المقرر أن يستضيف توتنهام نظيره أستون فيلا، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بريميرليج، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب توتنهام هوتسبير.