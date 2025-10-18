المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

- -
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

- -
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم تبقّي 6 أعوام.. تشيلسي يفسد خطط ريال مدريد بشأن كايسيدو

محمد همام

كتب - محمد همام

11:17 ص 16/10/2025
مويسيس كايسيدو

موسيس كايسيدو لاعب تشيلسي

يعمل نادي تشيلسي على إفشال خطط ريال مدريد الساعية للتعاقد مع النجم الإكوادوري موسيس كايسيدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأثار تغيير اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، لوكيل أعماله مؤخرًا، العديد من التساؤلات حول احتمالية رحيله عن "البلوز" في الصيف المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن تغيير كايسيدو لوكيل أعماله لا يعني بالضرورة نيته مغادرة تشيلسي، بل إن اللاعب يركّز حاليًا على الاستمرار مع الفريق وتحقيق أهدافه في الفترة المقبلة.

في المقابل، كشف موقع "TEAMtalk" العالمي، الخميس، أن تشيلسي يخطط لتقديم عرض جديد لتمديد عقد كايسيدو، يتضمّن بعض الامتيازات الإضافية، في محاولة لقطع الطريق أمام ريال مدريد.

ويملك كايسيدو عقدًا طويل الأمد مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2031، حيث كان قد انتقل إلى صفوف الفريق اللندني في صيف 2023، قادمًا من برايتون، في صفقة ضخمة تجاوزت قيمتها 110 ملايين جنيه إسترليني.

وشارك كايسيدو مع تشيلسي في الموسم الحالي (2025-2026) في 14 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.

ريال مدريد تشيلسي كايسيدو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg