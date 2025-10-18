يعمل نادي تشيلسي على إفشال خطط ريال مدريد الساعية للتعاقد مع النجم الإكوادوري موسيس كايسيدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأثار تغيير اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، لوكيل أعماله مؤخرًا، العديد من التساؤلات حول احتمالية رحيله عن "البلوز" في الصيف المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن تغيير كايسيدو لوكيل أعماله لا يعني بالضرورة نيته مغادرة تشيلسي، بل إن اللاعب يركّز حاليًا على الاستمرار مع الفريق وتحقيق أهدافه في الفترة المقبلة.

في المقابل، كشف موقع "TEAMtalk" العالمي، الخميس، أن تشيلسي يخطط لتقديم عرض جديد لتمديد عقد كايسيدو، يتضمّن بعض الامتيازات الإضافية، في محاولة لقطع الطريق أمام ريال مدريد.

ويملك كايسيدو عقدًا طويل الأمد مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2031، حيث كان قد انتقل إلى صفوف الفريق اللندني في صيف 2023، قادمًا من برايتون، في صفقة ضخمة تجاوزت قيمتها 110 ملايين جنيه إسترليني.

وشارك كايسيدو مع تشيلسي في الموسم الحالي (2025-2026) في 14 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.