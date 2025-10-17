يسعى نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، إلى تأمين بقاء جناحه الفرنسي برادلي باركولا من خلال العمل على تجديد عقده، والذي من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2028.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، قد جذب اهتمام نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل سعي "الريدز" لتعزيز الجبهة اليسرى عقب رحيل الدولي الكولومبي لويس دياز إلى بايرن ميونيخ.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان بدأت بالفعل محادثات مع باركولا لتمديد عقده، في محاولة لإبعاده عن رادار الأندية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول.

وانتقل باركولا إلى النادي الباريسي في صيف 2023 قادمًا من أولمبيك ليون، في صفقة بلغت قيمتها نحو 45 مليون يورو.

ومنذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان، شارك الجناح الفرنسي في 105 مباريات في مختلف البطولات، محليًا وقاريًا ودوليًا، وسجّل 26 هدفًا، إلى جانب تقديمه 29 تمريرة حاسمة.

وعلى صعيد المنتخب الوطني، خاض باركولا 16 مباراة دولية مع منتخب فرنسا "الديوك"، وتمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف.