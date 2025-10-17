المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

- -
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

- -
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

ليفربول يترقّب.. باريس سان جيرمان يسعى لتأمين بقاء باركولا

محمد همام

كتب - محمد همام

11:28 ص 16/10/2025
برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان

برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان

يسعى نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، إلى تأمين بقاء جناحه الفرنسي برادلي باركولا من خلال العمل على تجديد عقده، والذي من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2028.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، قد جذب اهتمام نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل سعي "الريدز" لتعزيز الجبهة اليسرى عقب رحيل الدولي الكولومبي لويس دياز إلى بايرن ميونيخ.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان بدأت بالفعل محادثات مع باركولا لتمديد عقده، في محاولة لإبعاده عن رادار الأندية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول.

وانتقل باركولا إلى النادي الباريسي في صيف 2023 قادمًا من أولمبيك ليون، في صفقة بلغت قيمتها نحو 45 مليون يورو.

ومنذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان، شارك الجناح الفرنسي في 105 مباريات في مختلف البطولات، محليًا وقاريًا ودوليًا، وسجّل 26 هدفًا، إلى جانب تقديمه 29 تمريرة حاسمة.

وعلى صعيد المنتخب الوطني، خاض باركولا 16 مباراة دولية مع منتخب فرنسا "الديوك"، وتمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف.

ليفربول باريس سان جيرمان باركولا

