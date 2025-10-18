مانشستر سيتي يتصدّر سباق ضم نجم نوتنجهام فورست

دخل نادي مانشستر سيتي بقوة في سباق التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون، نجم فريق نوتنجهام فورست، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن مانشستر سيتي أبدى اهتمامًا كبيرًا باللاعب، ويستعد لتقديم عرض بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني، وسط منافسة مرتقبة من كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وأكدت الصحيفة أن "السيتيزنس" يدركون أن طريق التعاقد مع أندرسون لن يكون سهلاً، خاصة مع دخول أندية كبرى على خط المفاوضات للفوز بخدمات الدولي الإنجليزي الشاب.

ويبدو أن نيوكاسل يونايتد سيكون الخاسر الأكبر من هذا التحرك، بعد أن قرر بيع اللاعب في عام 2024 إلى نوتنجهام فورست مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، في خطوة جاءت تحت ضغط قوانين اللعب المالي النظيف.

ومنذ انضمامه إلى نوتنجهام، أثبت أندرسون جدارته، حيث شارك في 51 مباراة بجميع المسابقات، ساهم خلالها في 9 أهداف، بتسجيله هدفين وصناعة سبعة أهداف.