مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

- -
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

- -
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

مانشستر سيتي يتصدّر سباق ضم نجم نوتنجهام فورست

محمد همام

كتب - محمد همام

11:43 ص 16/10/2025
نوتنجهام فورست

فريق نوتنجهام فورست

دخل نادي مانشستر سيتي بقوة في سباق التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون، نجم فريق نوتنجهام فورست، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن مانشستر سيتي أبدى اهتمامًا كبيرًا باللاعب، ويستعد لتقديم عرض بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني، وسط منافسة مرتقبة من كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وأكدت الصحيفة أن "السيتيزنس" يدركون أن طريق التعاقد مع أندرسون لن يكون سهلاً، خاصة مع دخول أندية كبرى على خط المفاوضات للفوز بخدمات الدولي الإنجليزي الشاب.

ويبدو أن نيوكاسل يونايتد سيكون الخاسر الأكبر من هذا التحرك، بعد أن قرر بيع اللاعب في عام 2024 إلى نوتنجهام فورست مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، في خطوة جاءت تحت ضغط قوانين اللعب المالي النظيف.

ومنذ انضمامه إلى نوتنجهام، أثبت أندرسون جدارته، حيث شارك في 51 مباراة بجميع المسابقات، ساهم خلالها في 9 أهداف، بتسجيله هدفين وصناعة سبعة أهداف.

تشيلسي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي إليوت أندرسون

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

توقع الآن موسم 2025-2026
