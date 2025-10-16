يواصل النجم التركي الشاب كينان يلديز جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية، في ظل تعثّر مفاوضات تمديد عقده مع نادي يوفنتوس، والممتد حتى صيف عام 2029.

وبحسب صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس بدأت خلال الفترة الماضية أولى خطواتها لتمديد عقد الجناح الدولي التركي، الذي يُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة "السيدة العجوز"، منذ انضمامه قادمًا من بايرن ميونيخ في صيف 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين الطرفين لم تُحرز تقدمًا حتى الآن، ما فتح الباب أمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى التي بدأت تراقب وضع اللاعب عن كثب.

ووفقًا للتقارير، فإن خمسة أندية كبرى وضعت كينان يلديز ضمن قائمة اهتماماتها، وهي: ليفربول، مانشستر يونايتد، آرسنال، تشيلسي، وبرشلونة.

ويقدّم يلديز مستويات لافتة هذا الموسم، حيث شارك في 12 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 5 أهداف وصنع 6 أهداف، ما عزّز من قيمته السوقية وزاد من اهتمام الأندية الكبرى بضمه في المستقبل القريب.