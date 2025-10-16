المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

- -
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

- -
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

العدد يرتفع إلى 5.. جوهرة يوفنتوس هدف لكبار أوروبا

محمد همام

كتب - محمد همام

11:57 ص 16/10/2025
يوفنتوس وميلان

فريق يوفنتوس

يواصل النجم التركي الشاب كينان يلديز جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية، في ظل تعثّر مفاوضات تمديد عقده مع نادي يوفنتوس، والممتد حتى صيف عام 2029.

وبحسب صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس بدأت خلال الفترة الماضية أولى خطواتها لتمديد عقد الجناح الدولي التركي، الذي يُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة "السيدة العجوز"، منذ انضمامه قادمًا من بايرن ميونيخ في صيف 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين الطرفين لم تُحرز تقدمًا حتى الآن، ما فتح الباب أمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى التي بدأت تراقب وضع اللاعب عن كثب.

ووفقًا للتقارير، فإن خمسة أندية كبرى وضعت كينان يلديز ضمن قائمة اهتماماتها، وهي: ليفربول، مانشستر يونايتد، آرسنال، تشيلسي، وبرشلونة.

ويقدّم يلديز مستويات لافتة هذا الموسم، حيث شارك في 12 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 5 أهداف وصنع 6 أهداف، ما عزّز من قيمته السوقية وزاد من اهتمام الأندية الكبرى بضمه في المستقبل القريب.

برشلونة تشيلسي مانشستر يونايتد ليفربول يوفنتوس آرسنال كينان يلديز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg