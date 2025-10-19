مهاجم مانشستر يونايتد يكلّف ناديه خسارة باهظة

يبدو أن المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي في طريقه لمغادرة صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب رغبته في الحصول على دقائق لعب منتظمة.

وتأتي رغبة اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، في مغادرة "الشياطين الحمر" بهدف الحفاظ على فرصته في الانضمام إلى منتخب هولندا قبل نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقًا لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نادي روما يُعد الأقرب للتعاقد مع زيركزي في يناير، في ظل اهتمام كبير من المدرب دانييلي دي روسي بضمه. لكن المنافسة قد تشتد من جانب كومو، النادي الإيطالي الطموح، الذي يمتلك القدرة المالية لحسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كومو يرغب في إعادة زيركزي إلى الدوري الإيطالي، حيث سبق له التألق بقميص بولونيا قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2024.

وكان اليونايتد قد ضم زيركزي مقابل 42 مليون يورو، لكنه لم ينجح في ترك بصمة واضحة، حيث شارك في 4 مباريات فقط خلال الموسم الحالي، بإجمالي 82 دقيقة لعب، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.