المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 0
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

1 0
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

0 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مانشستر يونايتد يضع شرطًا لبقاء كاسيميرو

محمد همام

كتب - محمد همام

02:41 م 16/10/2025
كاسيميرو

كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد

أوضحت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد وضع شرطًا لبقاء لاعبه البرازيلي كاسيميرو، الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف 2026.

ويحق للنجم البرازيلي الدخول في مفاوضات مع أندية أخرى بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن كاسيميرو يُظهر رغبة واضحة في الاستمرار ضمن صفوف "الشياطين الحمر" على ملعب أولد ترافورد.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لتفعيل بند تمديد عقد اللاعب لموسم إضافي حتى صيف 2027، لكن ذلك مشروط بتخفيض كاسيميرو لراتبه الحالي الذي يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو الأعلى بين لاعبي الفريق.

يُذكر أن كاسيميرو انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادمًا من ريال مدريد في صفقة قُدرت بأقل من 60 مليون جنيه إسترليني.

وخلال الموسم الحالي، شارك لاعب الوسط في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي، سجل خلالها هدفًا مهمًا في شباك تشيلسي، ضمن مباراة انتهت بفوز مانشستر يونايتد 2-1.

ويملك كاسيميرو سجلًا مميزًا مع الفريق، حيث خاض 131 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 12 هدفًا، بإجمالي 30 مساهمة تهديفية.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد كاسيميرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg