مانشستر يونايتد يضع شرطًا لبقاء كاسيميرو

أوضحت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد وضع شرطًا لبقاء لاعبه البرازيلي كاسيميرو، الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف 2026.

ويحق للنجم البرازيلي الدخول في مفاوضات مع أندية أخرى بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن كاسيميرو يُظهر رغبة واضحة في الاستمرار ضمن صفوف "الشياطين الحمر" على ملعب أولد ترافورد.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لتفعيل بند تمديد عقد اللاعب لموسم إضافي حتى صيف 2027، لكن ذلك مشروط بتخفيض كاسيميرو لراتبه الحالي الذي يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو الأعلى بين لاعبي الفريق.

يُذكر أن كاسيميرو انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادمًا من ريال مدريد في صفقة قُدرت بأقل من 60 مليون جنيه إسترليني.

وخلال الموسم الحالي، شارك لاعب الوسط في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي، سجل خلالها هدفًا مهمًا في شباك تشيلسي، ضمن مباراة انتهت بفوز مانشستر يونايتد 2-1.

ويملك كاسيميرو سجلًا مميزًا مع الفريق، حيث خاض 131 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 12 هدفًا، بإجمالي 30 مساهمة تهديفية.