التايمز: أرنولد يقترب من الجاهزية لمواجهة ليفربول

بات ترينت ألكسندر أرنولد قريبًا من استعادة لياقته البدنية في الوقت المناسب لمواجهة ناديه السابق ليفربول، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية.

الظهير الأيمن لريال مدريد، الذي غاب منذ منتصف سبتمبر بسبب إصابة في أوتار الركبة، لم يشارك سوى في 156 دقيقة فقط هذا الموسم بين الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

وأصيب أرنولد بعد خمس دقائق من بداية مباراة الفوز على مارسيليا 2-1، ليغيب منذ ذلك الحين عن آخر خمس مواجهات للفريق الملكي، من بينها الهزيمة القاسية أمام أتلتيكو مدريد في الديربي.

اقتراب العودة قبل موقعة أنفيلد

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يحرز تقدمًا جيدًا في مرحلة التأهيل، ويستهدف العودة للمشاركة أمام ليفربول في الرابع من نوفمبر، وهو ما سيكون دفعة معنوية كبيرة له ولريال مدريد على حد سواء.

وسيكون الظهور المحتمل لأرنولد في "أنفيلد" حدثًا مثيرًا، إذ من المتوقع أن يواجه استقبالًا عدائيًا من جماهير فريقه السابق، بعد الطريقة المثيرة للجدل التي غادر بها النادي الصيف الماضي، عندما رفض تجديد عقده مع ليفربول، ليغادر إلى ريال مدريد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني فقط، وهو ما أثار استياءً واسعًا بين أنصار الريدز.

رحيل مثير للجدل من ليفربول إلى ريال مدريد

أرنولد، الذي نشأ في أكاديمية ليفربول منذ سن السادسة، كان أحد أبناء المدينة المخلصين، قبل أن تتحول علاقته بالجماهير إلى توتر واضح خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، حيث تعرض لصيحات استهجان ورفعت لافتات تشكك في ولائه.

ورغم ذلك، حظي اللاعب بوداع دافئ نسبيًا في مباراته الأخيرة بقميص ليفربول خلال اليوم الختامي لموسم 2024-2025، حين توج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد أرنولد حينها أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه جماهير النادي، مشيرًا إلى أنه لا يزال يحتفظ بمكانة خاصة لليفربول في قلبه، حتى بعد انتقاله إلى ريال مدريد.

للاطلاع على ترتيب مجموعات دوري أبطال أرووبا اضغط هنا