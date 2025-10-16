المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوناروما: جوارديولا أفضل مما توقعت

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:13 م 16/10/2025
دوناروما

الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما

أبدى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما إعجابه الكبير بالعمل تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، مؤكدًا أن التجربة فاقت كل توقعاته منذ انضمامه للفريق قادمًا من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال دوناروما في تصريحات لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "العمل مع جوارديولا أفضل مما كنت أتخيل، يُسحر المرء عندما يستمع إليه، والواقع فاق كل توقعاتي، أشعر وكأنني في بيتي في مانشستر سيتي، رغم أنني انتقلت حديثًا، لقد أرادوني بشدة وجعلوني أشعر بأهميتي منذ اليوم الأول".

دوناروما يوضح الفوارق بين الدوريين الإيطالي والإنجليزي

تحدث الحارس الإيطالي عن الاختلافات التي لاحظها بعد انتقاله من الدوري الفرنسي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن لكل بطولة طابعها الخاص.

وأضاف: "في إنجلترا، يركض اللاعبون من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، بينما في إيطاليا يختلف الإيقاع، لكن هذا لا يعني أن أحدهما أفضل من الآخر، فكل دوري له خصوصيته".

إشادة بجاتوزو بعد انطلاقة قوية مع الآزوري

كما أشاد دوناروما بمدرب المنتخب الإيطالي الجديد جينارو جاتوزو، الذي قاد "الآزوري" لأربعة انتصارات متتالية في تصفيات كأس العالم 2026، بينها الفوز 3-1 على إستونيا و3-0 على الكسان الصهيوني.

وتابع دوناروما "تشعر بوجود جاتوزو معك دائمًا، إنه قريب منا، يتحدث كثيرًا ويشرح كل التفاصيل. أعاد للمنتخب هوية جماعية قوية جدًا منذ توليه المسؤولية"، قال دوناروما.

واختتم الحارس الإيطالي حديثه بالتأكيد على رغبته في البقاء داخل صفوف مانشستر سيتي لأطول فترة ممكنة: "أتمنى أن أبقى هنا لسنوات طويلة وأن أعيش تجربة فريدة مع هذا الفريق العظيم".

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي باريس سان جيرمان مانشستر سيتي منتخب إيطاليا بيب جوارديولا جاتوزو دوناروما تصفيات كأس العالم 2026

