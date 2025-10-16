المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رغم سعادته في ميونيخ.. لماذا لا يزال توتنهام يحلم بعودة هاري كين؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:25 م 16/10/2025
هاري كين

توتنهام يدرس إعادة هاري كين

يبدو أن مسلسل هاري كين وتوتنهام لم يغلق بعد، رغم انتقال النجم الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، وتألقه اللافت في الدوري الألماني هذا الموسم.

فوفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن إدارة توتنهام تتابع عن كثب موقف قائدها السابق، وتدرس إمكانية استعادته في صيف 2026، مستفيدة من وجود بند جزائي في عقده يسمح له بالرحيل مقابل 65 مليون يورو، إذا أبلغ النادي البافاري برغبته في المغادرة قبل نهاية يناير المقبل.

كين لا يفكر في الرحيل.. لكن الباب مفتوح

ورغم الشائعات التي تتصاعد في لندن حول احتمال عودته، حاول كين تهدئة الأمور في تصريح لصحيفة ديلي ميل قائلاً: "أنا سعيد جدًا هنا في ميونيخ، لا أفكر في العودة الآن، لكن توتنهام سيبقى دائمًا جزءًا مني، أنا من مشجعيهم وسأتابعهم دائمًا".

دافع مالي وفني

وفقًا لتقارير فإن رغبة توتنهام في استعادة كين لا ترتبط فقط بالعاطفة، بل تتعلق بالجانب الفني والمالي أيضًا.

فالفريق، رغم نتائجه الجيدة هذا الموسم واحتلاله المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بقيادة المدرب توماس فرانك، لا يزال يعاني هجوميًا.

كما أن المهاجم البرازيلي ريتشارليسون تراجع مستواه، وسجل هدفًا واحدًا فقط منذ الجولة الأولى، بينما لم يحصل كولو مواني على أي دقيقة في الدوري، وسولانكي لا يُعد خيارًا أساسيًا.

الشرط التفضيلي يمنح توتنهام الأفضلية

ويملك توتنهام حق الأولوية في التفاوض مع كين في حال قرر الرحيل، متفوقًا بذلك على عدة أندية إنجليزية تراقب الموقف عن قرب، أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

