كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

9 30
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 1
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

مرموش يعود لتدريبات مانشستر سيتي قبل مواجهة إيفرتون

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:16 م 16/10/2025
مرموش وريان آيت نوري في تدريبات السيتي

مرموش وريان آيت نوري في تدريبات السيتي

شهدت تدريبات مانشستر سيتي اليوم الخميس، عودة الثنائي عمر مرموش وريان آيت نوري، للمشاركة بشكل كامل، بعد تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

وشارك عمر مرموش في التدريبات الجماعية بصورة كاملة، لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة مع كتيبة المدرب بيب جوارديولا، وينطبق الأمر ذاته على الظهير الجزائري ريان آيت نوري.

وكان مرموش قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر، في مواجهة بوركينا فاسو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر سيتي استعاد خدمات الثنائي قبل مواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل، لكن من المتوقع تواجدهما على مقاعد البدلاء، بعد تألق نيكو أورايلي وجيريمي دوكو خلال المباريات الماضية.

وفي الوقت ذاته أكدت صحيفة ديلي ميل، أن الثنائي رودري وعبد القادر خوسانوف قد غابا عن تدريبات السيتي الجماعية اليوم، مما يثير الشكوك حول قدرتهما على اللحاق باللقاء المقبل.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر سيتي عمر مرموش ريان آيت نوري

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
تشيلسي

40,000,000

