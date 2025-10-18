مرموش يعود لتدريبات مانشستر سيتي قبل مواجهة إيفرتون

شهدت تدريبات مانشستر سيتي اليوم الخميس، عودة الثنائي عمر مرموش وريان آيت نوري، للمشاركة بشكل كامل، بعد تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

وشارك عمر مرموش في التدريبات الجماعية بصورة كاملة، لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة مع كتيبة المدرب بيب جوارديولا، وينطبق الأمر ذاته على الظهير الجزائري ريان آيت نوري.

وكان مرموش قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر، في مواجهة بوركينا فاسو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر سيتي استعاد خدمات الثنائي قبل مواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل، لكن من المتوقع تواجدهما على مقاعد البدلاء، بعد تألق نيكو أورايلي وجيريمي دوكو خلال المباريات الماضية.

وفي الوقت ذاته أكدت صحيفة ديلي ميل، أن الثنائي رودري وعبد القادر خوسانوف قد غابا عن تدريبات السيتي الجماعية اليوم، مما يثير الشكوك حول قدرتهما على اللحاق باللقاء المقبل.