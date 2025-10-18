مرموش يعود لتدريبات مانشستر سيتي قبل مواجهة إيفرتون

أحدث الموضوعات
فيديو قد يعجبك
الإحصائياتجميع الإحصائيات
-
173
-
عدد المباريات70
-
صانع الأهداف
-
هداف البطولة
إعلان
فيديو قد يعجبك
إعلان
125,000,000
مجانا
غير معلنة
غير معلنة
40,000,000
مصدر يوضح ليلا كورة.. موقف رمضان داخل بيراميدز.. وهل يرحب بالزمالك؟
"مستوحى من الميزانية التاريخية".. يلا كورة يكشف شعار حملة الخطيب لانتخابات الأهلي
حوار يلا كورة.. مساعده: مورينيو لم يخطئ مع صلاح ودي بروين.. وأسلوبه غير دفاعي
فيريرا: إنريكي وجوارديولا واجها انتقادات.. وعرضت على لاعبي الزمالك الصغار مساعدات مالية
بينها كبار أوروبا.. 59 منتخبا يتنافسون على 20 مقعدا في المونديال
إعلان