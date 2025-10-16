تلقت جماهير مانشستر يونايتد أنباء مقلقة قبل أيام قليلة من القمة المرتقبة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما شهدت تدريبات الفريق صباح الخميس غياب أربعة من أبرز لاعبيه الأساسيين.

4 نجوم يغيبون عن تدريبات مانشستر يونايتد

ووفقًا لما أوردته شبكة سكاي سبورتس، فإن كلًا من برونو فرنانديز، وماتيوس كونيا، وأماد ديالو، وكاسيميرو، غابوا عن الحصة التدريبية الرئيسية في مركز كارينجتون، بعدما قرر المدرب البرتغالي روبن أموريم منحهم راحة إضافية.

ورغم القلق الأولي من جماهير الشياطين الحمر، أوضحت التقارير أن غياب الرباعي جاء لأسباب احترازية وليس بسبب إصابات جديدة، في محاولة لتجنيبهم الإرهاق قبل المواجهة الحاسمة أمام الغريم التقليدي ليفربول على ملعب أنفيلد مساء الأحد المقبل.

ويأمل مانشستر يونايتد في تحقيق انتصارين متتاليين لأول مرة هذا الموسم في الدوري، بعد فوزه الأخير على سندرلاند 2-0 قبل فترة التوقف الدولي، في محاولة لاستعادة توازنه بعد بداية متذبذبة.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يفتقد الفريق خدمات الظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي الذي لم يتعاف بشكل كامل من إصابة طفيفة حرمته من المشاركة في آخر مباراتين، إضافة إلى لقاء منتخب بلاده أمام الكونغو في تصفيات المونديال.

وتشير التقارير إلى أن عودته ستتأجل على الأرجح إلى ما بعد التوقف الدولي المقبل في نوفمبر.

كما واصل المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز غيابه عن التدريبات الجماعية، رغم تقدمه في برنامج التأهيل بعد جراحة الركبة، إذ من المنتظر أن يعود للملاعب في الشهر المقبل.

وتسببت الإصابات المتكررة في اضطرار أموريم للاستعانة بعدد من لاعبي الأكاديمية خلال الحصة التدريبية، حيث شارك كل من شيا لايسي وجيم ثويتس وجاك فليتشر لتعويض الغيابات العديدة.

