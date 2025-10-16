المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بينهم صدام صلاح.. 7 مباريات مثيرة تنتظر مرموش في مانشستر سيتي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:52 م 16/10/2025
مرموش

عمر مرموش - مانشستر سيتي

عاد النجم المصري عمر مرموش للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في شهر سبتمبر الماضي مع منتخب مصر.

وكان مرموش قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر، في مواجهة بوركينا فاسو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، في شهر سبتمبر الماضي.

وتأكدت جاهزية مرموش للمباريات المقبلة التي تنتظر مانشستر سيتي في مختلف البطولات.

وغاب النجم المصري عن 7 مباريات، وشارك في 3 وصنع هدفا واحدا.

وينتظر مانشستر سيتي مباريات مثيرة وقوية خلال 22 يومًا وقبل فترة توقف نوفمبر المقبلة.

وتبدأ مباريات مان سيتي بمواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل، ويتخلل تلك الفترة أيضًا مواجهات أوروبية ضد فياريال وبوروسيا دورتموند.

طالع ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

كما سيكون هناك لقاء حاسم لمانشستر سيتي في كأس كاراباو ضد سوانزي سيتي.

وربما المواجهة الأكثر إثارة ستكون ضد ليفربول يوم 9 نوفمبر المقبل، حيث سيلتقي الثنائي المصري صلاح ومرموش.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

مباريات عمر مرموش القادمة مع مانشستر سيتي:

السبت 18 أكتوبر.. مانشستر سيتي ضد إيفرتون.. الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 21 أكتوبر.. فياريال ضد مانشستر سيتي.. دوري أبطال أوروبا

الأحد 26 أكتوبر.. أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الدوري الإنجليزي

الأربعاء 29 أكتوبر.. سوانزي سيتي ضد مانشستر سيتي.. دور الـ16 من كأس كاراباو

2 نوفمبر.. مانشستر سيتي ضد بورنموث.. الدوري الإنجليزي

5 نوفمبر.. مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند.. دوري أبطال أوروبا

9 نوفمبر.. مانشستر سيتي ضد ليفربول.. الدوري الإنجليزي

دوري أبطال أوروبا ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح مانشستر سيتي مان سيتي عمر مرموش مباريات مانشستر سيتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

