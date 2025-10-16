عاد النجم المصري عمر مرموش للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في شهر سبتمبر الماضي مع منتخب مصر.

وكان مرموش قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر، في مواجهة بوركينا فاسو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، في شهر سبتمبر الماضي.

وتأكدت جاهزية مرموش للمباريات المقبلة التي تنتظر مانشستر سيتي في مختلف البطولات.

وغاب النجم المصري عن 7 مباريات، وشارك في 3 وصنع هدفا واحدا.

وينتظر مانشستر سيتي مباريات مثيرة وقوية خلال 22 يومًا وقبل فترة توقف نوفمبر المقبلة.

وتبدأ مباريات مان سيتي بمواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل، ويتخلل تلك الفترة أيضًا مواجهات أوروبية ضد فياريال وبوروسيا دورتموند.

كما سيكون هناك لقاء حاسم لمانشستر سيتي في كأس كاراباو ضد سوانزي سيتي.

وربما المواجهة الأكثر إثارة ستكون ضد ليفربول يوم 9 نوفمبر المقبل، حيث سيلتقي الثنائي المصري صلاح ومرموش.

مباريات عمر مرموش القادمة مع مانشستر سيتي:

السبت 18 أكتوبر.. مانشستر سيتي ضد إيفرتون.. الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 21 أكتوبر.. فياريال ضد مانشستر سيتي.. دوري أبطال أوروبا

الأحد 26 أكتوبر.. أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الدوري الإنجليزي

الأربعاء 29 أكتوبر.. سوانزي سيتي ضد مانشستر سيتي.. دور الـ16 من كأس كاراباو

2 نوفمبر.. مانشستر سيتي ضد بورنموث.. الدوري الإنجليزي

5 نوفمبر.. مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند.. دوري أبطال أوروبا

9 نوفمبر.. مانشستر سيتي ضد ليفربول.. الدوري الإنجليزي