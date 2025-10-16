رسميًا.. إيفرتون يعلن تمديد عقد بيكفورد حتى 2029

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، تمديد عقد حارس مرماه الدولي جوردان بيكفورد، لمدة 4 سنوات مقبلة، حتى يونيو عام 2029.

ويُعدّ حارس المرمى البالغ من العمر 31 عامًا عنصرًا أساسيًا في صفوف نادي إيفرتون ومنتخب إنجلترا، حيث شارك في 326 مباراة مع إيفرتون، منذ انتقاله في صيف 2017 من سندرلاند.

كما خاض جميع مبارياته الدولية الـ 80 مع منتخب إنجلترا خلال فترة وجوده مع إيفرتون، محققًا مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا بحفاظه على نظافة شباكه في تسع مباريات متتالية مع منتخب إنجلترا.

وقال بيكفورد في تصريحات لموقع إيفرتون الرسمي: "أنا في غاية السعادة، سعيد جدًا بإتمام الأمر، فالعقد الجديد يمتد لعامين إضافيين ليصبح المجموع أربع سنوات، أشعر بسعادة كبيرة، فهذا يمنحني الفرصة لصناعة إرثي الخاص هنا، والمضي قدمًا لبناء هذا النادي كما نطمح جميعًا".

وأضاف: "إيفرتون نادٍ مميز للغاية بالنسبة لي، جئت من سندرلاند وأنا فتى صغير، ونضجت هنا حتى أصبحت رجلاً، لقد كانت فترة خاصة بالنسبة لي ولعائلتي".

وأكمل: "الجميع رأى كيف تطورت وتغيّرت بمرور الوقت، لكنني ما زلت ذلك الفتى الذي يعشق منع الكرة من دخول المرمى، إيفرتون ساعدني كثيرًا على التطور، وبُذل الكثير من الجهد في ذلك".

وأتم: "لطالما شعرت بأن علاقتي مع النادي والجماهير طبيعية تمامًا، فشغفهم لا يُضاهى، وهو ما يمنحني دافعًا كبيرًا، لقد كانت رحلة مذهلة حتى الآن".