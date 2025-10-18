المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الطريق الأصعب يُفرض على مرموش في مانشستر سيتي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:31 م 16/10/2025
مرموش

عمر مرموش - لاعب مانشستر سيتي

يبدو أن طريق النجم الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، في العودة لتشكيل فريقه الأساسي لن تكون سهلة على الإطلاق بالأخص في ظل تألق لاعبي الفريق السماوي في الوقت الحالي.

عمر مرموش عاد لتدريبات مانشستر سيتي الجماعية مساء اليوم الخميس، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في شهر سبتمبر الماضي مع منتخب مصر.

وأصيب مرموش في مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعد عودة مرموش لتدريبات مانشستر سيتي الجماعية، بات جاهزا لخوض المباريات مع فريقه في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي سيلعب مع فريق إيفرتون مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يلعب مع فريق فياريال الإسباني مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الطريق الصعب يفرض على مرموش

اعتمد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على البلجيكي جيريمي دوكو، في مركز الجناح الأيسر طوال فترة غياب مرموش عن المباريات.

الإصابة أبعدت مرموش عن 6 مباريات لمانشستر سيتي، إذ غاب عن مواجهتي دوري الأبطال أمام: "نابولي وموناكو"، كما غاب عن 4 مباريات للدوري الإنجليزي الممتاز أمام كلا من: "مانشستر يونايتد، أرسنال، بيرنلي، وبرينتفورد".

دوكو لعب في الموسم الحالي مع مانشستر سيتي 9 مباريات بواقع 518 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد وقدم 3 تمريرات حاسمة.

اللافت للنظر أن الأهداف التي ساهم فيها دوكو مع مانشستر سيتي كانت في غياب مرموش عن المشاركة، إذ سجل أمام نابولي في دوري الأبطال، وقدم تمريرتين حاسمتين أمام مانشستر يونايتد وتمريرة حاسمة أمام بيرنلي.

 وبالتالي فإن طريق مرموش لن يكون مفروشا بالورود بالأخص في ظل النتائج التي حققها سيتي في غيابه:

دوري الأبطال

1- أمام نابولي.. انتصر مانشستر سيتي بنتيجة 2-0.

2- موناكو.. تعادل مانشستر سيتي بنتيجة 2-2.

الدوري الإنجليزي

1- أمام مانشستر يونايتد.. انتصر سيتي بنتيجة 3-0.

2- أمام أرسنال.. تعادل مانشستر سيتي بنتيجة 1-1.

3- أمام بيرنلي.. انتصر مانشستر سيتي بنتيجة 5-1.

4- أمام بيرنتفورد.. انتصر مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
