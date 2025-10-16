يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة التي ستجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره مانشستر يونايتد على ملعب "أنفيلد" في السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل الريدز قمة الأحد بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات بعدما تلقى 3 هزائم متتالية سواء في بريميرليج أو دوري أبطال أوروبا أمام كريستال بالاس، جالاتا سراي، وتشيلسي.

وفقد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال، بعدما تراجع للمركز الثاني بجدول الترتيب.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

على الجانب الآخر، يقع مان يونايتد في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

وكشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن الريدز لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 20 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد (فاز في 16 مباراة وتعادل في أربع).

وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط من آخر 14 مواجهة خاضها مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز (فاز بسبع وتعادل في ست).