تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مواجهة مانشستر يونايتد، كما أوضح موقف الإصابات بالفريق وسبب تراجع الأداء المفاجئ في المباريات الأخيرة.

ليفربول يستضيف مانشستر يونايتد، على ملعب أنفيلد، في تمام السادسة والنصف مساء بعد غد الأحد، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواجهة مانشستر يونايتد

قال سلوت في المؤتمر الصحفي: "أتطلع لكل مباراة في الدوري الإنجليزي، لكن ربما مواجهة مانشستر يونايتد تكون أكثر تميزًا لأنها مباراة خاصة للغاية، وندرك أنها من أكثر المباريات مشاهدة في العالم".

أضاف: "علينا أن نظهر بأفضل مستوى لدينا، لأنني أرى أن مانشستر يونايتد قدم بداية موسم أفضل مما يظهره ترتيبهم في جدول الدوري".

الإصابات وتراجع الأداء

أوضح مدرب ليفربول: "ريان جرافنبرخ جاهز تمامًا للمشاركة، كوناتي عاد إلينا ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات اليوم، بينما أليسون لا يتدرب في الوقت الحالي، من الصعب تحديد موعد عودته بدقة لأن المرحلة الأخيرة من التأهيل قد تشهد تطورات إيجابية أو سلبية، لكنه بالتأكيد لن يشارك هذا الأسبوع والأسبوع المقبل".

تالبع: "لم نخلق عدد الفرص ذاته كما في الموسم الماضي، وهناك سبب لذلك يتعلق بأسلوب لعب الخصوم، وعلينا أن نجد الحلول المناسبة لذلك، أول خطوة هي ألا نستقبل الأهداف بسهولة كما حدث مؤخرًا، فإذا سجل المنافس هدفًا أو اثنين، فنحن بحاجة إلى ثلاثة أهداف للفوز".

التوازن في ليفربول

أردف سلوت: "ما يعجبني في اللاعبين الكبار أنهم لا يغيرون من سلوكهم حتى لو فازوا في ثلاث مباريات متتالية، فهم لا يدخلون إلى النادي وهم يظنون أنهم أفضل من الآخرين، بل يستعدون لكل مباراة بنفس الطريقة سواء فازوا أو خسروا".

تابع: "لاعبون مثل إيزاك وماك أليستر من العناصر التي نحتاج إلى منحها مزيدًا من الدقائق في الملعب، فلا يمكن أن ينتقل اللاعب من الغياب التام عن المباريات إلى اللعب ثلاث مرات في أسبوع واحد".

أشار: "الفرق في جميع أنحاء العالم تواجه جداول مزدحمة مثل هذه، ولهذا تمتلك أكثر من 11 لاعبًا يمكنها الاعتماد عليهم في عملية التدوير".

اختتم تصريحاته: "من المستحيل إشراك نفس اللاعبين في كل مباراة، وقد حدث ذلك قبل فترة التوقف الدولي مع بعض العناصر، إيزاك وهوجو إيكيتيكي ليسا نفس النوع من اللاعبين، لكن كلاهما يلعب في مركز المهاجم الصريح ويجيدان التأقلم مع أسلوبنا".