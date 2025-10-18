المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ماريسكا: بالمر سيغيب 6 أسابيع عن تشيلسي.. وطردي أمام ليفربول كان عظيمًا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:48 م 17/10/2025
بالمر

كول بالمر

أوضح إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي، أنع كان مخطئًا في تقدير مدة غياب كول بالمر عن صفوف الفريق.

ويلعب تشيلسي أمام نوتنجهام فورست، غدًا السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

وقال ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي: "كنت مخطئًا، للأسف، سيغيب عن الملاعب لستة أسابيع أخرى على الأرجح".

وأضاف: "نسعى جاهدين لحماية بالمر قدر الإمكان، الأهم هو أن يكون في كامل لياقته البدنية عند عودته".

وتابع: "الطاقم الطبي ليسوا سحرة، لا أحد يعلم ذلك (الإطار الزمني)، ربما يحتاج إلى ستة أسابيع، نأمل أن تكون ستة أسابيع كافية، إنها مشكلة يجب أن نتعامل معها خطوة بخطوة، أسبوعًا بعد أسبوع".

وشدد: "أولاً وقبل كل شيء، من الصعب تعويض بالمر لأنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وربما يكون أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، يعتمد عدد اللاعبين الذين نمتلكهم على خطة اللعب، بالتأكيد، علينا إيجاد حل مختلف، علينا إيجاد مهارات مختلفة لأننا لا نملك لاعبًا آخر مثل كول".

وأتم: "طردي أمام ليفربول كانت لحظة عظيمة بالنسية لي، اللحظات الأخيرة. والسبب الثاني هو أننا كنا نلعب ضد أبطال إنجلترا، الفائزون بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي".

تشيلسي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة.

 

 

 

الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول بالمر ماريسكا

