"لا يمكنك إخراج هاتفك في لندن".. من هنا فسر جونجو شيلفي، الذي لعب مع 6 أندية إنجليزية، قراره بالتغيير الكبير بعد فترته مع فريق بيرنلي، والانتقال إلى دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

جونجو شيلفي صاحب الـ33 عامًا، انضم لصفوف فريق الصقور الإماراتي، الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية، وهو حديث التأسيس، حيث إنه خرج للنور في عام 2023.

ترك إنجلترا من أجل المال

لم يكن قرارًا وليد الصدفة، بل لمرجعية لدى اللاعب الإنجليزي الذي ولد في مدينة رومفورد، وهي تنتمي إلى مقاطعة كبيرة تقع في غرب لندن، بعدما قرر البحث عن مكان آمن لأسرته، فقرر مغادرة إنجلترا واتجه نحو الشرق الأوسط، وتحديدًا الإمارات.

وقال جونجو شيلفي في تصريحات عبر شبكة "BBC": "البعض تحدث عن أنني ذهبت إلى الإمارات من أجل المال؟ لا يوجد مال في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، راتبي يقدر بحوالي 2000 جنيه إسترليني شهريًا".

ثم أوضح لاعب ليفربول ونيوكاسل السابق: "بالنظر إلى ما جنيته طوال مسيرتي المهنية، هذا مبلغ لا يذكر، فأخي يحصل على أموال أكثر بالعمل في فندق، في لندن، لذا الأمر لا يتعلق بالمال على الإطلاق".

صاحب الـ33 عاما خاض رحلة طويلة في أندية إنجلترا، بدأها ما تشارلتون تحت 18 سنة، حتى تم تصعيده للفريق الأول، ثم انتقل إلى ليفربول ومنه إلى بلاك بول ثم سوانزي، مرورًا بنيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست.

وبعد مسيرة في إنجلترا، خرج إلى الدوري التركي وخاض تجربتين الأولى مع تشايكور ريزه سبور، أيوب سبور، قبل أن يعود إلى بيرنلي في يناير لعام 2025 الجاري، لمدة 6 أشهر فقط، قبل أن يتخذ قراره المفاجئ بالانتقال إلى الدوري الإماراتي في الدرجة الثانية.

الأمان والاستقرار

ثم واصل جونجو شيلفي ليكشف ما دفعه لهذا القرار، حيث قال إن أسلوب الحياة في الإمارات مقارنة بالطريقة التي يرى بها الآن الحياة في إنجلترا بالنسبة له ولأسرته، كان المحرك الرئيسي له.

وأوضح: "أنا سعيد وراضٍ، أنا الآن في مرحلة أرغب فيها بالاستمتاع بكرة القدم، الأمر يتعلق بالاستيقاظ مبكرًا، والاستمتاع بما أفعله، وقضاء الوقت مع أسرتي".

واصل شيلفي: "لا أريد أن يكبر أطفالي في إنجلترا بعد الآن، نحن محظوظون لأننا عشنا في منطقة جميلة، لكن في موطني الأصلي، لا أعتقد أن هناك مكانًا جميلًا".

واختتم تصريحاته: "لن أرتدي ساعة بعد الآن، لأنه من وجهة نظري، لا يمكنك إخراج هاتفك في لندن، أشعر أن إنجلترا ليست كما كانت قبل 10 إلى 15 عامًا".