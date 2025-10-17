المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الشباب

الشباب

دوري القسم الثاني-أ
لافيينا أف سي

لافيينا أف سي

- -
15:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من أجل الأمان وليس المال.. لاعب ليفربول السابق من بريميرليج إلى الدرجة الثانية الإماراتي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:02 م 17/10/2025
جونجو شيلفي

الإنجليزي جونجو شيلفي لاعب الصقور الإماراتي

"لا يمكنك إخراج هاتفك في لندن".. من هنا فسر جونجو شيلفي، الذي لعب مع 6 أندية إنجليزية، قراره بالتغيير الكبير بعد فترته مع فريق بيرنلي، والانتقال إلى دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

جونجو شيلفي صاحب الـ33 عامًا، انضم لصفوف فريق الصقور الإماراتي، الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية، وهو حديث التأسيس، حيث إنه خرج للنور في عام 2023.

ترك إنجلترا من أجل المال

لم يكن قرارًا وليد الصدفة، بل لمرجعية لدى اللاعب الإنجليزي الذي ولد في مدينة رومفورد، وهي تنتمي إلى مقاطعة كبيرة تقع في غرب لندن، بعدما قرر البحث عن مكان آمن لأسرته، فقرر مغادرة إنجلترا واتجه نحو الشرق الأوسط، وتحديدًا الإمارات.

وقال جونجو شيلفي في تصريحات عبر شبكة "BBC": "البعض تحدث عن أنني ذهبت إلى الإمارات من أجل المال؟ لا يوجد مال في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، راتبي يقدر بحوالي 2000 جنيه إسترليني شهريًا".

ثم أوضح لاعب ليفربول ونيوكاسل السابق: "بالنظر إلى ما جنيته طوال مسيرتي المهنية، هذا مبلغ لا يذكر، فأخي يحصل على أموال أكثر بالعمل في فندق، في لندن، لذا الأمر لا يتعلق بالمال على الإطلاق".

صاحب الـ33 عاما خاض رحلة طويلة في أندية إنجلترا، بدأها ما تشارلتون تحت 18 سنة، حتى تم تصعيده للفريق الأول، ثم انتقل إلى ليفربول ومنه إلى بلاك بول ثم سوانزي، مرورًا بنيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست.

وبعد مسيرة في إنجلترا، خرج إلى الدوري التركي وخاض تجربتين الأولى مع تشايكور ريزه سبور، أيوب سبور، قبل أن يعود إلى بيرنلي في يناير لعام 2025 الجاري، لمدة 6 أشهر فقط، قبل أن يتخذ قراره المفاجئ بالانتقال إلى الدوري الإماراتي في الدرجة الثانية.

الأمان والاستقرار

ثم واصل جونجو شيلفي ليكشف ما دفعه لهذا القرار، حيث قال إن أسلوب الحياة في الإمارات مقارنة بالطريقة التي يرى بها الآن الحياة في إنجلترا بالنسبة له ولأسرته، كان المحرك الرئيسي له.

وأوضح: "أنا سعيد وراضٍ، أنا الآن في مرحلة أرغب فيها بالاستمتاع بكرة القدم، الأمر يتعلق بالاستيقاظ مبكرًا، والاستمتاع بما أفعله، وقضاء الوقت مع أسرتي".

واصل شيلفي: "لا أريد أن يكبر أطفالي في إنجلترا بعد الآن، نحن محظوظون لأننا عشنا في منطقة جميلة، لكن في موطني الأصلي، لا أعتقد أن هناك مكانًا جميلًا".

واختتم تصريحاته: "لن أرتدي ساعة بعد الآن، لأنه من وجهة نظري، لا يمكنك إخراج هاتفك في لندن، أشعر أن إنجلترا ليست كما كانت قبل 10 إلى 15 عامًا".

الدوري الإنجليزي ليفربول نيوكاسل الدوري الإماراتي إنجلترا بيرنلي جونجو شيلفي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg