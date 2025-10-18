جوارديولا يكشف.. تطورات إصابة مرموش وموعد عودته

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشسر سيتي، أن عمر مرموش أصبح قريبًا من العودة للمشاركة من جديد.

وكان مرموش قد تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في شهر سبتمبر الماضي.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "عمر مرموش وآيت نوري تدربا بالأمس وهما في حالة أفضل بكثير، إنهما قريبان من العودة".

وعن مشاركة رودري قال جوارديولا: "لا أعرف، ليس بعد، فهو ليس مستعدًا لمباراة الغد".

وعن كوفاسيتش، قال: لقد لعب مع منتخب كرواتيا لمدة 50-60 دقيقة، تدريجيًا، عليه أن يمنحنا لحظات مميزة، ووقتًا ودقائق مميزة، تدريجيًا، لكن من المهم أن يعود".

وشارك مرموش في تدريبات مانشستر سيتي بالأمس، لأول مرة منذ إصابته مع منتخب مصر.

ويلعب ممانشستر سيتي أمام إيفرتون، غدًا على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة.