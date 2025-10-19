كشفت تقارير صحفية أوروبية، اليوم الجمعة، عن كواليس جديدة تتعلق بمستقبل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد، بعد ارتباطه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا قد ارتبط بالانتقال إلى الهلال السعودي في الصيف الماضي، إلا أنه فضّل البقاء مع "الشياطين الحمر"، حيث يمتد عقده الحالي حتى صيف عام 2027.

وبحسب شبكة "بي بي سي"، فإن برونو فيرنانديز لا ينوي الانتقال إلى الدوري السعودي، ويُفضل الاستمرار مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي، بهدف مساعدة الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الشبكة البريطانية أن فيرنانديز قد يفكر جديًا في الرحيل عن النادي، في حال فشل مانشستر يونايتد في حجز مقعد مؤهل إلى البطولة الأوروبية في الموسم المقبل، وهو ما يُعد شرطه الوحيد للمغادرة.

وكان النجم البرتغالي قد انضم إلى مانشستر يونايتد في يناير 2020 قادمًا من سبورتينغ لشبونة، في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2027.

وخاض فيرنانديز ثماني مباريات مع مانشستر يونايتد حتى الآن في موسم 2025-2026، سجل خلالها هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز.