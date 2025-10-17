المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
توتو سبورت: مانشستر يونايتد يراقب ديماركو ويجهز عرضًا لريتيجي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:36 م 17/10/2025
ماتيو ريتيجي

المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيحي

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحركاته لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن يونايتد يستعد لتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيحي، نجم القادسية الحالي وهداف الدوري الإيطالي السابق.

وبحسب الصحيفة ذاتها، لا يقتصر اهتمام الشياطين الحمر على ريتيجي فقط، إذ يضع النادي أيضًا الظهير الأيسر الدولي فيديريكو ديماركو، لاعب إنتر ميلان، ضمن قائمة أهدافه الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، من أشد المعجبين بديماركو منذ فترة، وكان قد حاول التعاقد معه بالفعل خلال عام 2024، إلا أن الصفقة لم تكتمل في ذلك الوقت.

من جانبه، يتمسك إنتر ميلان ببقاء لاعبه، ويعمل على تمديد عقد ديماركو حتى عام 2029 أو 2030، في ظل رغبة اللاعب نفسه بإنهاء مسيرته داخل جدران النادي الذي يعتبره المفضل لديه.

ويقدم ديماركو بداية قوية هذا الموسم، حيث سجّل هدفين وصنع ثلاثة في أول ست جولات من الدوري الإيطالي، بينما ينتهي عقده الحالي في يونيو 2027.

أما على صعيد ريتيجي، فقد انتقل المهاجم الإيطالي إلى القادسية قادمًا من أتالانتا مقابل 70 مليون يورو في الصيف الماضي، بعد تألقه اللافت مع جنوى حين توج هدافًا للكالتشيو برصيد 25 هدفًا.

ووفقًا لتقارير إيطالية، فإن مانشستر يونايتد مستعد لتكرار نفس الرقم المالي من أجل ضمه، بعدما واصل اللاعب تألقه وسجل خمسة أهداف في أربع مباريات تحت قيادة المدرب جينارو جاتوزو مع منتخب إيطاليا.

مانشستر يونايتد الدوري الإيطالي إنتر ميلان روبن أموريم ريتيجي ديماركو أهداف ريتيجي جاتوزو

