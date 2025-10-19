المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

1 2
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

42 22
18:00
فلاورز

فلاورز

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الشباب

الشباب

دوري القسم الثاني-أ
لافيينا أف سي

لافيينا أف سي

2 1
15:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

مانشستر يونايتد يرسل سلاحه لحسم صفقة باليبا

محمد همام

كتب - محمد همام

06:47 م 17/10/2025
كارلوس باليبا لاعب خط وسط برايتون

كارلوس باليبا لاعب فريق برايتون

يسعى نادي مانشستر يونايتد إلى حسم صفقة لاعب وسط برايتون كارلوس باليبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد محاولة سابقة فاشلة في الصيف الماضي.

وكان مانشستر يونايتد قد حاول التعاقد مع الدولي الكاميروني في الصيف الماضي، إلا أن إدارة برايتون تمسكت ببقاء اللاعب، وأصرت على استمراره حتى الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن الكاميروني برايان مبيومو، لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب الكاميروني، يحاول إقناع مواطنه باليبا بفكرة الانتقال إلى "الشياطين الحمر".

وأوضحت الصحيفة أن هناك علاقة صداقة قوية بين اللاعبين، حيث يعتبر مبيومو، صاحب الـ21 عامًا، باليبا بمثابة الأخ الأكبر، وهو ما قد يسهم في حسم الصفقة لصالح مانشستر يونايتد.

وكان باليبا قد انضم إلى برايتون قادمًا من ليل الفرنسي في صيف 2023 في صفقة بلغت قيمتها 27 مليون يورو، لكن قيمته السوقية ارتفعت إلى 60 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ومنذ انضمامه إلى برايتون، شارك باليبا في تسع مباريات خلال هذا الموسم في مسابقتي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد برايتون باليبا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما قبل المباراة
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
المصري

المصري

2

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "عصام ثروت، كريم العراقي، أحمد منصور، محمد هاشم،ميدو جابر، كينجسلي ايدوو، عمر الساعي، موجيشا، منذر طمين".

تفاصيل المباراة
