مانشستر يونايتد يرسل سلاحه لحسم صفقة باليبا

يسعى نادي مانشستر يونايتد إلى حسم صفقة لاعب وسط برايتون كارلوس باليبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد محاولة سابقة فاشلة في الصيف الماضي.

وكان مانشستر يونايتد قد حاول التعاقد مع الدولي الكاميروني في الصيف الماضي، إلا أن إدارة برايتون تمسكت ببقاء اللاعب، وأصرت على استمراره حتى الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن الكاميروني برايان مبيومو، لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب الكاميروني، يحاول إقناع مواطنه باليبا بفكرة الانتقال إلى "الشياطين الحمر".

وأوضحت الصحيفة أن هناك علاقة صداقة قوية بين اللاعبين، حيث يعتبر مبيومو، صاحب الـ21 عامًا، باليبا بمثابة الأخ الأكبر، وهو ما قد يسهم في حسم الصفقة لصالح مانشستر يونايتد.

وكان باليبا قد انضم إلى برايتون قادمًا من ليل الفرنسي في صيف 2023 في صفقة بلغت قيمتها 27 مليون يورو، لكن قيمته السوقية ارتفعت إلى 60 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ومنذ انضمامه إلى برايتون، شارك باليبا في تسع مباريات خلال هذا الموسم في مسابقتي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة.